Новый "Рамштайн" без Остина? Что известно о встрече союзников Украины

Программа встречи

Очередные переговоры "Рамштайн" были анонсированы на 14 февраля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - за день до встречи министров обороны стран Альянса.

В графике мероприятий указано, что в 12:00 (по Киеву) начнется пресс-конференция генсека НАТО Йенса Столтенберга. В 14:30 ожидается приезд министров и их краткие заявления, в 15:30 начнется заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины.

Переговоры союзников пройдут в смешанном формате (виртуально и лично).

Будет ли представитель США на "Рамштайне"

Министр обороны США Ллойд Остин планировал возглавить "Рамштайн" лично в Брюсселе, но 12 февраля стало известно, что он не будет присутствовать на заседании из-за госпитализации.

Впрочем, Остин все же может присоединиться к союзникам по видеосвязи. В пресс-службе Пентагона сообщили, что министр "планирует принять участие в заседании" в онлайн-формате. Но это зависит от его здоровья во время встречи.

К тому же в оборонном ведомстве отметили, что на "Рамштайне-19" от американской стороны примут участие председатель Объединенного комитета начальников штабов США Чарльз Браун и помощница министра обороны по международной безопасности в Пентагоне Селеста Уолландер.

Напомним, в декабре 2023 у главы Пентагона обнаружили рак. 1 января Ллойд Остин был госпитализирован из-за осложнений после плановой медицинской процедуры. В середине января министр вернулся к работе, но 12 февраля он снова попал в больницу из-за проблемы с сечевым пузырем.

Смена формата. "Рамштайн" хотят интегрировать в НАТО

Накануне заседания в СМИ появилась информация, что НАТО рассматривает возможность взять на себя координацию поставок оружия Украине.

Это станет изменением формата работы Контактной группы, поскольку ранее Альянс не вмешивался непосредственно в вопрос поставок, оставляя их по усмотрению отдельных стран-членов.

Руководство блока хочет интегрировать формат "Рамштайн" в структуры Альянса. Соответсвующее решение может быть стремлением обезопасить себя от возможных изменений в политике США.

В НАТО опасаются, что поставки оружия Украине со стороны США могут прекратиться, если на выборах в ноябре победит Дональд Трамп.

Разработкой плана по интеграции занимались советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан и генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

Помощь от союзников

Задержка финансирования от США

"Рамштайн-19" состоится на фоне неопределенности с помощью США. Законопроект о финансировании военных нужд Украины и Израиля не могут принять в Конгрессе в течение почти четырех месяцев.

Однако 13 февраля 2024 в этом вопросе появился прогресс. Сенат утвердил версию проекта закона, предусматривающего выделение более 60 млрд долларов для Украины. Чтобы закон вступил в силу, он должен еще пройти голосование в Палате представителей и быть подписан президентом Джо Байденом.

При этом спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон выступает с критикой законопроекта и может не вынести его на рассмотрение Палаты.

Со своей стороны президент Джо Байден призвал Палату представителей "немедленно принять меры" и отправить законопроект ему на подпись. По его словам, США больше не могут себе позволить ждать, поскольку цена бездействия растет с каждым днем, особенно в Украине.

"Мы уже видим сообщения о том, что у украинских войск заканчиваются боеприпасы на передовой, в то время как российские войска продолжают наступать, а Путин продолжает мечтать о порабощении украинского народа", - добавил президент.

Он уточнил, что если США не выступят против тиранов, желающих завоевать своих соседей, то последствия для национальной безопасности страны будут значительными, а союзники примут это во внимание.

Передача F-16

На Рамштайне 14 февраля будет представлен доклад о передаче истребителей F-16. Как сообщила посол Украины при НАТО Наталья Галибаренко, по итогам заседания, вероятно, будут озвучены сроки, когда самолеты появятся в украинском небе.

"Возможно, будет какая-нибудь более подробная информация, но сейчас пока все по плану. И весна 2024 года - это реалистичные сроки, которые у нас назывались", - отметила Галибаренко.

Она отметила, что подготовка к использованию F-16 проходит на нескольких уровнях. Пилотов обучают английскому языку, а также управлению самолетами. Также ведется обучение персонала, который будет обслуживать самолеты, и подготовка инфраструктуры.

В США и НАТО обсуждают увеличение производства оружия для Украины

В конце января глава Пентагона Ллойд Остин на генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провели переговоры по военной помощи Украине, в частности, о необходимости быстро увеличить производство оружия.

Остин и Столтенберг подчеркнули важность сохранения единства НАТО в поддержке Украины. Также они согласились, что критически важно быстрое увеличение оборонного производства для дальнейшей помощи Киеву в пополнении запасов боеприпасов и оборудования.

Во Франции обещают расширение помощи

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь за неделю до "Рамштайна" заявил, что его страна намерена не только увеличить финансирование помощи Украине, но и расширить круг предоставляемого вооружения.

"Это обязательство (о военной помощи Украине - ред.), очевидно, будет увеличиваться, но не только с точки зрения выделенных финансов, но и с точки зрения характера вооружения, которое, очевидно, должно быть наивысшего стандарта, необходимого для того, чтобы украинцы могли себя защитить", - добавил Атталь.

Глава французского правительства напомнил, что его страна передает Украине вооружение последнего поколения. В частности это дальнобойные ракеты Scalp, гаубицы Caesar, легкие танки AMX-10 RC, а также бомбы AASM.

Как прошел предыдущий "Рамштайн"

Прошлое заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" прошло 23 января онлайн.

Глава Пентагона Ллойд Остин призвал участников встречи предоставить Силам обороны "больше наземных систем противовоздушной обороны и средств перехвата". Он заявил, что союзникам необходимо сосредоточиться на долгосрочных нуждах Украины.

Министр обороны Украины Рустем Умеров на заседании Контактной группы рассказал, что требуется ВСУ для совершения прорыва. Он отметил, что достаточные объемы техники и боеприпасов, технического обслуживания и запасных частей "являются критически важной составляющей успеха", но прорыв будет возможен благодаря внедрению инноваций и технологическому прогрессу.

По итогам заседания представитель Министерства обороны Илларион Павлюк рассказал, что Украина получит оружие, которого еще не было, и которое поможет поражать врага и логистические узлы.