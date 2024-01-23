Далекобійної зброї стане більше. У Міноборони розповіли про результати "Рамштайну-18"

У рамках чергового засідання у форматі "Рамштайн" обговорювалися питання збільшення поставок Україні далекобійної зброї. Також порушувалися тема адаптації зенітних ракет західних зразків до радянських пускових платформ.

Про це заявив начальник Управління преси та інформації Міноборони України Іларіон Павлюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Military Media Center .

"Є повне розуміння партнерів, що нам ця зброя потрібна і зобов'язання працювати над тим, щоб надавати Україні більше зброї для подібних ударів", - сказав Павлюк.

Також Павлюк назвав цю зустріч продуктивною, а також на зустрічі прозвучали важливі заяви та зобов'язання. Він додав, що Україна цього року отримає зброю, якої ще немає і яка допоможе вражати ворога та логістичні вузли.

Що ще обговорювали на зустрічі

У рамках зустрічі також обговорено адаптацію зенітних ракет західних зразків до радянських пускових платформ, наявних у розпорядженні Сил оборони України.

Також було обговорено нарощування можливостей для збільшення виробництва боєприпасів і артилерійських систем, зокрема у спільних проєктах країн-партнерів з Україною.

Постачання вертольотів

Начальник Департаменту міжнародного оборонного співробітництва Міноборони полковник Геннадій Коваленко повідомив, що на зустрічі було обговорено також питання посилення спроможностей України в рамках авіаційної, протиповітряної, артилерійської коаліцій та коаліції морської безпеки.

Зокрема, зазначив полковник, у рамках авіаційної коаліції поряд із зобов'язаннями щодо надання літаків F-16, обговорюються також питання надання союзниками додаткових вертольотів.

"Це була продуктивна зустріч, після якої хочеться сказати "відставити паніку" всім тим, хто здіймає настрої щодо втрати підтримки України", - наголосив Павлюк.

"Рамштайн-18"

Раніше повідомлялося, що сьогодні, 23 січня, розпочалося засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн", вже 18-те за рахунком.

Голова Пентагона Ллойд Остін закликав учасників зустрічі надати Силам оборони України "більше рятівних наземних систем протиповітряної оборони та засобів перехоплення".

Міністр оборони України Рустем Умєров на сьогоднішньому засіданні Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" розповів, що потрібно ЗСУ для здійснення прориву.