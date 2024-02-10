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НАТО змінює свій підхід до допомоги Україні у сфері озброєнь, - ЗМІ

Вашингтон, Субота 10 лютого 2024 00:48
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НАТО змінює свій підхід до допомоги Україні у сфері озброєнь, - ЗМІ Фото: НАТО змінює свій підхід до допомоги Україні у сфері озброєнь (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

НАТО розглядає можливість взяти на себе координацію постачання зброї Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Handelsblatt.

Це зміна курсу, оскільки раніше альянс не втручався безпосередньо у питання постачань, залишаючи їх на розсуд окремих країн-членів.

Керівництво блоку хоче інтегрувати формат "Рамштайн" до структур альянсу. Це рішення може бути прагненням убезпечити себе від можливих змін у політиці США.

У НАТО побоюються, що постачання зброї Україні з боку США може припинитися, якщо на виборах у листопаді переможе Дональд Трамп.

Розробкою плану з інтеграції займалися радник президента Сполучених Штатів з національної безпеки Джейк Салліван та генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг.

План інтеграції "Рамштайну" до НАТО розроблявся радником президента США з національної безпеки Джейком Салліваном і генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

Підтримка НАТО України

Раніше ми писали, що Джейк Салліван обговорить з партнерами НАТО підтримку України з боку США.

До речі, голова Пентагону Ллойд Остін та генсек НАТО Єнс Столтенберг обговорили збільшення виробництва зброї для допомоги Україні.

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