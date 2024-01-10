У Остіна рак. Що відомо про таємну госпіталізацію глави Пентагону і як реагують у США

У міністра оборони Сполучених Штатів Америки Ллойда Остіна діагностували рак простати. Через ускладнення після операції голову Пентагону ушпиталили, але кілька днів цю інформацію приховували від громадськості та безпосередньо Білого дому й президента Джо Байдена, що викликало серйозну політичну реакцію.

Що відомо про "таємну" госпіталізацію Остіна та як у Байдена на це реагують - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Що відомо про госпіталізацію Остіна

Як повідомили представники Національного військового центру Волтера Ріда, де лікується міністр оборони США, 22 грудня Ллойду Остіну зробили "мінімально інвазивну процедуру" в рамках лікування пухлини простати, але внаслідок операції у нього виникли ускладнення.

Лікарі додали, що після операції Остін відновився й повернувся додому наступного ранку. За їхніми словами, рак простати виявили на ранній стадії, і прогнози щодо одужання "є чудовими".

Втім, вже 1 січня глава Пентагону був повторно госпіталізований через ускладнення, викликані інфекцією сечовивідних шляхів та скупчення рідини у черевній порожнині. Відтак його перевели у відділення інтенсивної терапії.

Пентагон не одразу сповістив Білий дім

Як зʼясувалось, про госпіталізацію міністра оборони США одразу не повідомили навіть американського президента Джо Байдена та заступників голови Пентагону, що зазвичай очікується від посадовців на найвищих урядових посадах у США. Зокрема, Білий дім отримав інформацію від Пентагону із затримкою в 3 дні.

Це викликало критику оборонного відомства щодо того, як міністр оборони міг так довго не виконувати своїх обов’язків без відома старших членів адміністрації.

Так, 4 січня керівник апарату Остіна сповістив радника Білого дому з національної безпеки Джейка Саллівана про госпіталізацію міністра. Спочатку речник Пентагону генерал-майор Пет Райдер повідомляв, що керівник штабу Остіна хворів на грип, через що сповіщення було зроблене з затримкою.

На запитання, чому Остін не повідомив, що у нього діагностовано рак передміхурової залози, Райдер сказав, що ситуація "глибоко особиста".

"Він (Остін - ред.) більше не перебуває у відділенні інтенсивної терапії, а одужує у більш відокремленому приміщенні лікарні. Він продовжує відчувати дискомфорт, але прогноз сприятливий", - заявив чиновник.

Він зазначив, що наразі немає конкретної дати виписки Остіна з лікарні.

Передача окремих повноважень міністра

За словами речника Пентагону, після госпіталізації Остін пройшов тестування та оцінку, а вже 2 січня певні повноваження передали його заступнику Кетлін Хікс.

Так, речник розповів, що співробітників Остіна та Хікс повідомили про передачу повноважень. Він зауважив, що це відбулося через електронне сповіщення.

Вже в другій половині дня 4 січня заступник міністра та керівник апарату міністра оборони негайно взялися за підготовку публічної заяви та звернення до Конгресу. Однак того ж дня їх було поінформовано, що міністр готується відновити повний зв’язок і відповідні оперативні обов’язки в п’ятницю, 5 січня.

"Наразі міністр залишається госпіталізованим у Національному військово-медичному центрі імені Волтера Ріда, він одужує та перебуває в гарному стані",- зауважив Райдер.

Наразі міністр оборони США має повний доступ до оперативної інформації та може віддавати необхідні накази засобами захищеного зв’язку.

Що каже сам Остін

Зауважмо, що критики у ЗМІ та деякі американські законодавці були невдоволеними тим, що не одразу було повідомлено про госпіталізацію голови Пентагону. Вони закликали переглянути процедури щодо повідомлення адміністрації та громадськості, якщо високі представники адміністрації не можуть виконувати своїх обов'язків.

У заяві, оприлюдненій пізніше, сам міністр оборони США сказав, що "з нетерпінням чекає найближчого повернення в Пентагон", і розуміє занепокоєння ЗМІ щодо прозорості, і визнає, що "міг би краще працювати, забезпечуючи, проінформованість громадськості належним чином".

"Але важливо сказати: це була моя медична процедура, і я беру повну відповідальність за свої рішення щодо її розголошення", - наголосив Остін.

У глави Пентагону рак

Попри перші дані від речника Пентагону Райдера, видання The Wall Street Journal написало, що міністр оборони США лікується від ускладнень, спричинених раком простати.

Крім того, 9 січня в Пентагоні також повідомили журналістам, що Остін проходить госпіталізацію з приводу лікування раку простати. Відомство поширило заяву медиків, які наголосили, що на нинішній момент стан міністра покращується, але він і нині перебуває у лікарні.

"Він продовжує прогресувати, і ми очікуємо повного одужання, хоча це може бути повільним процесом",- йдеться в заяві лікарів.

При цьому, як пише Reuters, президент США до 9 січня не знав, що у міністра оборони Ллойда Остіна виявили рак простати.

"Ніхто в Білому домі не знав, що секретар Остін хворий на рак передміхурової залози до сьогоднішнього ранку (заява була опублікована у вівторок - ред.), і президент був поінформований відразу після цього", - заявив речник Білого дому Джон Кірбі.

Байден попри заклики не збивається звільняти Остіна

Республіканці, включно з колишнім президентом США Дональдом Трампом, сприйняли інцидент із затримкою повідомлень про госпіталізацію як "доказ невиконання обов’язків Остіном".

Тим часом у Білому домі заявили, що президент США не має наміру звільняти Ллойда Остіна після того, як той упродовж кількох днів не повідомляв публічно, що його госпіталізували, і не надавав інформації про хворобу.

"Немає інших планів крім тих, щоб міністр Остін залишився на посаді", - сказав журналістам Кірбі, але додав, що така комунікація не є "оптимальною".

Востаннє ж Остін і Байден востаннє розмовляли в суботу. Як пише WSJ, обидва рази, коли глава Пентагону потрапляв до лікарні, він відмовлявся інформувати Білий дім і передавав повноваження з управління Пентагоном своєму заступнику.

Своєю чергою представники Пентагону заявили, що госпіталізація Остіна не завадила операціям за кордоном і що національна безпека США не була під загрозою.

Хто такий Ллойд Остін і до чого тут підтримка України

Нагадаємо, що з 2020 року за призначенням президента США Ллойд Остін перебуває на посаді міністра оборони Сполучених Штатів Америки. Чотиризірковий генерал у відставці став першим в історії афроамериканцем, котрий очолив Пентагон. До того він з 2013 року обіймав пост командувача Центрального Командування ЗС США.

Зауважимо, що Остін є важливою фігурою, від якої зокрема залежить надання допомоги Україні від головного нашого союзника - США. Зокрема, він головує на засіданнях Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", де союзники ухвалюють важливі рішення щодо виділення військової підтримки Україні.

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