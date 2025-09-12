Новий посол США заявив про близькість торговельної угоди з Індією і повторив умови

США та Індія просуваються до торговельної угоди. Але ключовою перешкодою залишаються закупівлі російської нафти.

Про це заявив кандидат на посаду посла в Нью-Делі Серджіо Гор, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Наразі ми не так уже й сильно розходимося в думках щодо угоди", - заявив сенатському комітету на слуханнях щодо її висунення у Вашингтоні.

За його словами, сторони вже обговорюють деталі угоди, зазначивши, що це питання "кількох тижнів".

Індійські переговорники мають зустрітися з торговим представником Джеймісоном Гріром наступного тижня. Гор зазначив, що переговори йдуть конструктивно.

Російська нафта як камінь спотикання

Однак ключовим джерелом напруженості залишаються закупівлі Індією російської нафти. Поки що незрозуміло, як це питання буде вирішено в рамках угоди.

У серпні Трамп ввів проти Індії 50% тарифи, половина з яких була покаранням за енергоугоди з Росією. Ці закупівлі допомагають Володимиру Путіну фінансувати війну проти України.

Пріоритет адміністрації Трампа

"Ми очікуємо від Індії більшого, ніж іноді від інших країн", - заявив Гор. За його словами, домогтися припинення закупівель російської нафти є "головним пріоритетом" адміністрації Трампа.

Здійснюючи вельми незвичайний вчинок, держсекретар Марко Рубіо несподівано з'явився на слуханнях, щоб представити кандидата Гора. Індія - "одна з найважливіших країн, з якими Сполучені Штати сьогодні підтримують відносини у світі, з погляду майбутнього вигляду світу", - сказав Рубіо.

Помічники сенатора заявили, що не пам'ятають інших недавніх слухань, на яких держсекретар представляв кандидатуру посла.

Місяць тому президент висунув Гора, близького радника Білого дому, на посаду посла. Він також стане спецпосланцем США у справах Південної та Центральної Азії.

Сенатори-республіканці заявили, що Індії було б корисно мати посла, настільки близького до Трампа. "Мало які відносини настільки важливі для нашої національної безпеки або нашої економіки", - заявив сенатор Білл Хагерті з Теннессі, який обіймав посаду посла в Японії під час першого терміну Трампа.