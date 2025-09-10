Трамп анонсував переговори з Моді щодо торговельної угоди з Індією

Президент США Дональд Трамп і прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді пообіцяли відновити переговори щодо торгівлі. Це відбувається на тлі пропозиції США Євросоюзу підняти тарифи для Індії до 100%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Трампа в Truth Social.

"Я радий оголосити, що Індія і Сполучені Штати продовжують переговори для усунення торгових бар'єрів між нашими двома країнами. Я з нетерпінням чекаю розмови з моїм дуже добрим другом, прем'єр-міністром Моді, найближчими тижнями", - написав Трамп.

Він висловив упевненість, що у них не буде труднощів "у досягненні успішного результату для обох наших великих країн".

Моді незабаром відповів публікацією в X, зазначивши, що чекає на розмову з Трампом. За його словами, США та Індія - "близькі друзі та природні партнери".

"Я впевнений, що наші торговельні переговори прокладуть шлях до розкриття безмежного потенціалу партнерства Індії та США. Наші команди працюють над тим, щоб завершити ці обговорення в найкоротші терміни", - написав він.

Тиск на Європу і торгові тарифи

Заяви Трампа прозвучали на тлі тиску Вашингтона на ЄС. Президент США закликав європейських лідерів приєднатися до нього в посиленні тарифів проти Індії та Китаю за закупівлі російської енергії.

За даними джерел, Трамп повідомив представникам ЄС, що готовий підтримати їхні кроки, якщо вони запровадять масштабні тарифи на Індію та Китай. США готові дзеркально відобразити тарифи Європи, щоб посилити тиск на Володимира Путіна і підштовхнути його до переговорів про припинення вогню з Україною.

Цей крок може ускладнити врегулювання торговельної суперечки з Індією, яка загострилася минулого місяця. Тоді США подвоїли тарифи на низку індійських товарів до 50% через закупівлі російської нафти.

Удар по економіці Індії

Минулого тижня Трамп заявив, що Індія запропонувала знизити мита на американські товари до нуля, додавши, що ця пропозиція запізнилася і що ця південноазіатська країна мала знизити мита багато років тому.

Головний економічний радник Індії попередив, що 50%-ві мита Трампа, введені на індійський експорт до США, можуть скоротити ВВП Індії цього року на 0,5%.

Трамп місяцями обіцяв, що обидві сторони близькі до укладення торговельної угоди, однак замість цього подвоїв нові мита на індійський імпорт до 50%.

США ввели мито в 25% на індійські товари, а потім подвоїли його через триваючі закупівлі російської нафти. Індія засудила підвищення тарифів і заявила, що купуватиме нафту в Москви, поки це економічно вигідно.

Індія залишається найбільшим покупцем російської нафти, що поставляється морем. Знижки на сировину дозволили третьому у світі споживачеві нафти стримувати зростання витрат на імпорт.