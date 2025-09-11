ua en ru
США пов'язали торговельну угоду з Індією з відмовою від російської нафти

Четвер 11 вересня 2025 21:02
США пов'язали торговельну угоду з Індією з відмовою від російської нафти Фото: Говард Лутнік, міністр торгівлі США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

США можуть укласти торговельну угоду з Індією, щойно вона припинить купувати нафту в Росії.

Про це заявив міністр торгівлі США Говард Лутнік, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Лутнік розповів, що торговельні відносини з Індією - це питання, на якому він зосереджений найбільше.

"Ну, ми розберемося з Індією (ідеться про укладення торговельної угоди - ред.)", - сказав він, уточнивши, що для цього вона повинна буде перестати купувати російську нафту.

Лутнік також анонсував "велику угоду" з Тайванем, а також торговельну угоду зі Швейцарією.

За словами міністра торгівлі, США також уклали торговельну угоду з Південною Кореєю, але у Вашингтоні подивляться, чи виконає Сеул усі формальності.

Тарифи проти Індії

Нагадаємо, у серпні президент США Дональд Трамп запровадив 50% тарифи проти Індії.

Американський лідер пояснив своє рішення тим, що Індія продовжує купувати російську нафту в дуже великих обсягах. Це фактично фінансує військову машину РФ.

Учора, 10 вересня, Трамп розповів, що Індія і США домовилися про переговори щодо укладення торговельної угоди.

Також він анонсував переговори з прем'єром Індії Нарендрою Моді найближчими тижнями.

Сполучені Штати Америки Індія
