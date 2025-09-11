США пов'язали торговельну угоду з Індією з відмовою від російської нафти
США можуть укласти торговельну угоду з Індією, щойно вона припинить купувати нафту в Росії.
Про це заявив міністр торгівлі США Говард Лутнік, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Лутнік розповів, що торговельні відносини з Індією - це питання, на якому він зосереджений найбільше.
"Ну, ми розберемося з Індією (ідеться про укладення торговельної угоди - ред.)", - сказав він, уточнивши, що для цього вона повинна буде перестати купувати російську нафту.
Лутнік також анонсував "велику угоду" з Тайванем, а також торговельну угоду зі Швейцарією.
За словами міністра торгівлі, США також уклали торговельну угоду з Південною Кореєю, але у Вашингтоні подивляться, чи виконає Сеул усі формальності.
Тарифи проти Індії
Нагадаємо, у серпні президент США Дональд Трамп запровадив 50% тарифи проти Індії.
Американський лідер пояснив своє рішення тим, що Індія продовжує купувати російську нафту в дуже великих обсягах. Це фактично фінансує військову машину РФ.
Учора, 10 вересня, Трамп розповів, що Індія і США домовилися про переговори щодо укладення торговельної угоди.
Також він анонсував переговори з прем'єром Індії Нарендрою Моді найближчими тижнями.