США пов'язали торговельну угоду з Індією з відмовою від російської нафти

США можуть укласти торговельну угоду з Індією, щойно вона припинить купувати нафту в Росії.

Про це заявив міністр торгівлі США Говард Лутнік, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Лутнік розповів, що торговельні відносини з Індією - це питання, на якому він зосереджений найбільше.

"Ну, ми розберемося з Індією (ідеться про укладення торговельної угоди - ред.)", - сказав він, уточнивши, що для цього вона повинна буде перестати купувати російську нафту.

Лутнік також анонсував "велику угоду" з Тайванем, а також торговельну угоду зі Швейцарією.

За словами міністра торгівлі, США також уклали торговельну угоду з Південною Кореєю, але у Вашингтоні подивляться, чи виконає Сеул усі формальності.