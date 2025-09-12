Новый посол США заявил о близости торговой сделки с Индией и повторил условия

США и Индия продвигаются к торговому соглашению. Но ключевым препятствием остаются закупки российской нефти.

Об этом заявил кандидат на пост посла в Нью-Дели Серджио Гор, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Сейчас мы не так уж сильно расходимся во мнениях по соглашению", - заявил сенатскому комитету на слушаниях по его выдвижению в Вашингтоне.

По его словам, стороны уже обсуждают детали соглашения, отметив, что это вопрос "нескольких недель".

Индийские переговорщики должны встретиться с торговым представителем Джеймисоном Гриром на следующей неделе. Гор отметил, что переговоры идут конструктивно.

Российская нефть как камень преткновения

Однако ключевым источником напряженности остаются закупки Индией российской нефти. Пока неясно, как этот вопрос будет решен в рамках соглашения.

В августе Трамп ввел против Индии 50% тарифы, половина из которых была наказанием за энергосделки с Россией. Эти закупки помогают Владимиру Путину финансировать войну против Украины.

Приоритет администрации Трампа

"Мы ожидаем от Индии большего, чем иногда от других стран", - заявил Гор. По его словам, добиться прекращения закупок российской нефти является "главным приоритетом" администрации Трампа.

Совершая весьма необычный поступок, госсекретарь Марко Рубио неожиданно появился на слушаниях, чтобы представить кандидата Гора. Индия - "одна из важнейших стран, с которыми Соединенные Штаты сегодня поддерживают отношения в мире, с точки зрения будущего облика мира", - сказал Рубио.

Помощники сенатора заявили, что не помнят других недавних слушаний, на которых госсекретарь представлял кандидатуру посла.

Месяц назад президент выдвинул Гора, близкого советника Белого дома, на пост посла. Он также станет спецпосланником США по делам Южной и Центральной Азии.

Сенаторы-республиканцы заявили, что Индии было бы полезно иметь посла, столь близкого к Трампу. "Мало какие отношения столь важны для нашей национальной безопасности или нашей экономики", - заявил сенатор Билл Хагерти из Теннесси, занимавший пост посла в Японии во время первого срока Трампа.