У "Новій пошті" зробили важливу заяву про мобільний додаток: "Перестане функціонувати"

Понеділок 05 січня 2026 15:00
UA EN RU
У "Новій пошті" зробили важливу заяву про мобільний додаток: "Перестане функціонувати" "Нова пошта" попередила користувачів про припинення роботи старого додатку (фото: facebook.com / Нова пошта)
Автор: Павло Колеснік

Компанія "Нова пошта" попередила українців, що один із мобільних сервісів незабаром повністю перестане функціонувати.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на роз'яснення служби підтримки Nova Post у соцмережах.

Розробники заявили, що новий сервіс став простішим, швидшим і функціональнішим, а також розрахований на користувачів як в Україні, так і за кордоном. Мінімально життєздатна версія (MVP) з'явилася через шість місяців після початку повномасштабного вторгнення.

Новий застосунок

Повністю оновлений інтерфейс, зручне сортування посилок і фільтри за статусом.

Відстеження кур'єра в реальному часі, повідомлення про прибуття, можливість змінювати дату і час доставки, спілкування через чат або телефон.

Створення відправлень усередині країни і за кордон, оплата послуг у кілька торкань.

Робота з великогабаритними посилками, поверненнями, зміною одержувача і додатковими сервісами.

Карта відділень і поштоматів, сервіс NП Shopping для покупок з інтернет-магазинів усього світу.

Доступно 16 мовами: українською, мовами 14 європейських країн, каталонською та турецькою.

У перспективі - поліпшення архівації відправлень, створення папок із посилками та впровадження рішень на базі штучного інтелекту.

У &quot;Новій пошті&quot; зробили важливу заяву про мобільний додаток: &quot;Перестане функціонувати&quot;Скріншот

Стара версія додатка

Відстеження посилок у розділі "Деталі маршруту".

Створення електронних накладних та оплата послуг онлайн.

Переадресація посилок у відділення, поштомат або на адресу, оформлення повернень, виклик кур'єра.

Список відділень і поштоматів із графіком роботи та додатковими послугами.

Наразі стара версія застосунку продовжує працювати, щоб користувачі могли користуватися сервісом без очікування оновлень. У компанії уточнили, що з часом стару версію буде остаточно виведено з експлуатації, а всі клієнти перейдуть на новий застосунок із розширеним функціоналом.

У &quot;Новій пошті&quot; зробили важливу заяву про мобільний додаток: &quot;Перестане функціонувати&quot;Скріншот

Нагадаємо, що "Нова пошта" повідомила про закриття останнього відділення в місті Святогірськ Донецької області.

Також ми писали, що з 1 грудня 2025 року "Нова пошта" оновила тарифи на частину послуг, щоб підтримувати звичну швидкість і якість доставки.

А ще у нас є матеріал про те, що "Нова пошта" планує відкрити банк з обмеженою ліцензією, що стане частиною розширення фінансових сервісів для клієнтів компанії.

Android Новая почта iOS Додаток
