У "Новій пошті" зробили важливу заяву про мобільний додаток: "Перестане функціонувати"
Компанія "Нова пошта" попередила українців, що один із мобільних сервісів незабаром повністю перестане функціонувати.
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на роз'яснення служби підтримки Nova Post у соцмережах.
Розробники заявили, що новий сервіс став простішим, швидшим і функціональнішим, а також розрахований на користувачів як в Україні, так і за кордоном. Мінімально життєздатна версія (MVP) з'явилася через шість місяців після початку повномасштабного вторгнення.
Новий застосунок
Повністю оновлений інтерфейс, зручне сортування посилок і фільтри за статусом.
Відстеження кур'єра в реальному часі, повідомлення про прибуття, можливість змінювати дату і час доставки, спілкування через чат або телефон.
Створення відправлень усередині країни і за кордон, оплата послуг у кілька торкань.
Робота з великогабаритними посилками, поверненнями, зміною одержувача і додатковими сервісами.
Карта відділень і поштоматів, сервіс NП Shopping для покупок з інтернет-магазинів усього світу.
Доступно 16 мовами: українською, мовами 14 європейських країн, каталонською та турецькою.
У перспективі - поліпшення архівації відправлень, створення папок із посилками та впровадження рішень на базі штучного інтелекту.
Скріншот
Стара версія додатка
Відстеження посилок у розділі "Деталі маршруту".
Створення електронних накладних та оплата послуг онлайн.
Переадресація посилок у відділення, поштомат або на адресу, оформлення повернень, виклик кур'єра.
Список відділень і поштоматів із графіком роботи та додатковими послугами.
Наразі стара версія застосунку продовжує працювати, щоб користувачі могли користуватися сервісом без очікування оновлень. У компанії уточнили, що з часом стару версію буде остаточно виведено з експлуатації, а всі клієнти перейдуть на новий застосунок із розширеним функціоналом.
Скріншот
