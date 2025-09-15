"Нова пошта" має намір відкрити банк з обмеженою ліцензією, - Гетманцев

Про це голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ради Данило Гетманцев сказав в інтерв'ю РБК-Україна .

Депутат заявив, що закон дає змогу створити банк для того, щоб надавати послуги людям на прифронтових і важкодоступних територіях, з яких ідуть традиційні банки у зв'язку з нерентабельністю.

"Цей банк може, до речі, відкрити і "Нова пошта". Вони брали участь у всіх наших зустрічах на цю тему і збираються це робити, наскільки мені відомо", - сказав він.

За його словами, "теоретично це може зробити, наприклад, АТБ". "Я не знаю, чи хочуть вони цього, але це може бути будь-яка велика мережева структура. Обмежена ліцензія, обмежений обсяг операцій - я взагалі нічого поганого тут не бачу", - додав депутат.

Питання щодо "Укрпошти"

Відповідаючи на запитання про претензії НБУ до "Укрпошти", яка також хоче отримати таку ліцензію, Гетманцев заявив: "Я не знаю деталей, але думаю, що дискусія навколо банку фінансової інклюзії - це більше політична дискусія. Мені незрозумілі її витоки, незрозуміла позиція Нацбанку, з яким було узгоджено закон повністю в деталях".

Депутат повідомив, що комерційні банки йдуть із Херсонської області, "не у зв'язку з питаннями безпеки, а з комерційних причин".

"І якби Ігор Смілянський (гендиректор "Укрпошти" - ред.) прийшов до нас з ідеєю про банк, якби звичайна банківська система виконувала соціальну функцію, ми б сказали: "Іди займайся поштою, тому що проблеми не існує". Але ж проблема є", - сказав Гетманцев.

При цьому він заявив про "жахливу статистику" щодо держбанків, які закрили відділення через нерентабельність.