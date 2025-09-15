ua en ru
Пн, 15 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

"Нова пошта" має намір відкрити банк з обмеженою ліцензією, - Гетманцев

Україна, Понеділок 15 вересня 2025 12:36
UA EN RU
"Нова пошта" має намір відкрити банк з обмеженою ліцензією, - Гетманцев Фото: Данило Гетманцев (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юрій Дощатов, Ростислав Шаправський, Олександр Білоус

Ухвалений Верховною Радою закон дозволяє будь-якій компанії з великою мережею відкрити банк з обмеженою ліцензією. Це хоче зробити "Нова пошта".

Про це голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ради Данило Гетманцев сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

Депутат заявив, що закон дає змогу створити банк для того, щоб надавати послуги людям на прифронтових і важкодоступних територіях, з яких ідуть традиційні банки у зв'язку з нерентабельністю.

"Цей банк може, до речі, відкрити і "Нова пошта". Вони брали участь у всіх наших зустрічах на цю тему і збираються це робити, наскільки мені відомо", - сказав він.

За його словами, "теоретично це може зробити, наприклад, АТБ". "Я не знаю, чи хочуть вони цього, але це може бути будь-яка велика мережева структура. Обмежена ліцензія, обмежений обсяг операцій - я взагалі нічого поганого тут не бачу", - додав депутат.

Питання щодо "Укрпошти"

Відповідаючи на запитання про претензії НБУ до "Укрпошти", яка також хоче отримати таку ліцензію, Гетманцев заявив: "Я не знаю деталей, але думаю, що дискусія навколо банку фінансової інклюзії - це більше політична дискусія. Мені незрозумілі її витоки, незрозуміла позиція Нацбанку, з яким було узгоджено закон повністю в деталях".

Депутат повідомив, що комерційні банки йдуть із Херсонської області, "не у зв'язку з питаннями безпеки, а з комерційних причин".

"І якби Ігор Смілянський (гендиректор "Укрпошти" - ред.) прийшов до нас з ідеєю про банк, якби звичайна банківська система виконувала соціальну функцію, ми б сказали: "Іди займайся поштою, тому що проблеми не існує". Але ж проблема є", - сказав Гетманцев.

При цьому він заявив про "жахливу статистику" щодо держбанків, які закрили відділення через нерентабельність.

У червні Верховна Рада ухвалила закон щодо розвитку фінансової інклюзії в Україні. Це дасть змогу "Укрпошті" та іншим компаніям із великою мережею отримати обмежені банківські ліцензії.

Голова НБУ Андрій Пишний заявив, що чекає від "Укрпошти" пакет документів для отримання ліцензії, а не тільки розмов.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини
На фронті зафіксовані перебої в роботі супутникового інтернету Starlink
На фронті зафіксовані перебої в роботі супутникового інтернету Starlink
Аналітика
Російські маневри на тлі війни: чи загрожують Україні та Європі навчання "Захід-2025"
Роман Коткореспондент РБК-Україна Російські маневри на тлі війни: чи загрожують Україні та Європі навчання "Захід-2025"