В "Новой почте" сделали важное заявление о мобильном приложении: "Перестанет функционировать"

Понедельник 05 января 2026 15:00
В "Новой почте" сделали важное заявление о мобильном приложении: "Перестанет функционировать" "Новая почта" предупредила пользователей о прекращении работы старого приложения (фото: facebook.com / Новая почта)
Автор: Павел Колесник

Компания "Новая почта" предупредила украинцев, что один из мобильных сервисов вскоре полностью перестанет функционировать.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на разъяснения службы поддержки Nova Post в соцсетях.

Разработчики заявили, что новый сервис стал проще, быстрее и функциональнее, а также рассчитан на пользователей как в Украине, так и за рубежом. Минимально жизнеспособная версия (MVP) появилась через шесть месяцев после начала полномасштабного вторжения.

Новое приложение

Полностью обновленный интерфейс, удобная сортировка посылок и фильтры по статусу.

Отслеживание курьера в реальном времени, уведомления о прибытии, возможность изменять дату и время доставки, общение через чат или телефон.

Создание отправлений внутри страны и за границу, оплата услуг в несколько касаний.

Работа с крупногабаритными посылками, возвратами, сменой получателя и дополнительными сервисами.

Карта отделений и почтоматов, сервис NП Shopping для покупок из интернет-магазинов всего мира.

Доступно на 16 языках: украинском, языках 14 европейских стран, каталонском и турецком.

В перспективе - улучшение архивации отправлений, создание папок с посылками и внедрение решений на базе искусственного интеллекта.

В &quot;Новой почте&quot; сделали важное заявление о мобильном приложении: &quot;Перестанет функционировать&quot;Скриншот

Старая версия программы

Отслеживание посылок в разделе "Детали маршрута".

Создание электронных накладных и оплата услуг онлайн.

Переадресация посылок в отделение, почтомат или на адрес, оформление возвратов, вызов курьера.

Список отделений и почтоматов с графиком работы и дополнительными услугами.

Сейчас старая версия приложения продолжает работать, чтобы пользователи могли пользоваться сервисом без ожидания обновлений. В компании уточнили, что со временем старая версия будет окончательно выведена из эксплуатации, а все клиенты перейдут на новое приложение с расширенным функционалом.

В &quot;Новой почте&quot; сделали важное заявление о мобильном приложении: &quot;Перестанет функционировать&quot;Скриншот

Напомним, что "Новая почта" сообщила о закрытии последнего отделения в городе Святогорск Донецкой области.

Также мы писали, что с 1 декабря 2025 года "Новая почта" обновила тарифы на часть услуг, чтобы поддерживать привычную скорость и качество доставки.

А еще у нас есть материал о том, что "Новая почта" планирует открыть банк с ограниченной лицензией, что станет частью расширения финансовых сервисов для клиентов компании.

