В "Новой почте" сделали важное заявление о мобильном приложении: "Перестанет функционировать"
Компания "Новая почта" предупредила украинцев, что один из мобильных сервисов вскоре полностью перестанет функционировать.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на разъяснения службы поддержки Nova Post в соцсетях.
Разработчики заявили, что новый сервис стал проще, быстрее и функциональнее, а также рассчитан на пользователей как в Украине, так и за рубежом. Минимально жизнеспособная версия (MVP) появилась через шесть месяцев после начала полномасштабного вторжения.
Новое приложение
Полностью обновленный интерфейс, удобная сортировка посылок и фильтры по статусу.
Отслеживание курьера в реальном времени, уведомления о прибытии, возможность изменять дату и время доставки, общение через чат или телефон.
Создание отправлений внутри страны и за границу, оплата услуг в несколько касаний.
Работа с крупногабаритными посылками, возвратами, сменой получателя и дополнительными сервисами.
Карта отделений и почтоматов, сервис NП Shopping для покупок из интернет-магазинов всего мира.
Доступно на 16 языках: украинском, языках 14 европейских стран, каталонском и турецком.
В перспективе - улучшение архивации отправлений, создание папок с посылками и внедрение решений на базе искусственного интеллекта.
Скриншот
Старая версия программы
Отслеживание посылок в разделе "Детали маршрута".
Создание электронных накладных и оплата услуг онлайн.
Переадресация посылок в отделение, почтомат или на адрес, оформление возвратов, вызов курьера.
Список отделений и почтоматов с графиком работы и дополнительными услугами.
Сейчас старая версия приложения продолжает работать, чтобы пользователи могли пользоваться сервисом без ожидания обновлений. В компании уточнили, что со временем старая версия будет окончательно выведена из эксплуатации, а все клиенты перейдут на новое приложение с расширенным функционалом.
Скриншот
