В "Новой почте" сделали важное заявление о мобильном приложении: "Перестанет функционировать"

Компания "Новая почта" предупредила украинцев, что один из мобильных сервисов вскоре полностью перестанет функционировать.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на разъяснения службы поддержки Nova Post в соцсетях .

Разработчики заявили, что новый сервис стал проще, быстрее и функциональнее, а также рассчитан на пользователей как в Украине, так и за рубежом. Минимально жизнеспособная версия (MVP) появилась через шесть месяцев после начала полномасштабного вторжения.

Новое приложение

Полностью обновленный интерфейс, удобная сортировка посылок и фильтры по статусу.

Отслеживание курьера в реальном времени, уведомления о прибытии, возможность изменять дату и время доставки, общение через чат или телефон.

Создание отправлений внутри страны и за границу, оплата услуг в несколько касаний.

Работа с крупногабаритными посылками, возвратами, сменой получателя и дополнительными сервисами.

Карта отделений и почтоматов, сервис NП Shopping для покупок из интернет-магазинов всего мира.

Доступно на 16 языках: украинском, языках 14 европейских стран, каталонском и турецком.

В перспективе - улучшение архивации отправлений, создание папок с посылками и внедрение решений на базе искусственного интеллекта.

Скриншот

Старая версия программы

Отслеживание посылок в разделе "Детали маршрута".

Создание электронных накладных и оплата услуг онлайн.

Переадресация посылок в отделение, почтомат или на адрес, оформление возвратов, вызов курьера.

Список отделений и почтоматов с графиком работы и дополнительными услугами.

Сейчас старая версия приложения продолжает работать, чтобы пользователи могли пользоваться сервисом без ожидания обновлений. В компании уточнили, что со временем старая версия будет окончательно выведена из эксплуатации, а все клиенты перейдут на новое приложение с расширенным функционалом.

Скриншот