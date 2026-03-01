Новий підручник із дронів з'явиться і на окупованих територіях - чого навчатимуть дітей

Чого навчатимуть школярів

Згідно зі змістом видання, старшокласники проходитимуть повний цикл створення безпілотника - від проектування до випробувань.

У програмі передбачено конструювання, програмування, 3D-моделювання, застосування комп'ютерного зору та елементів штучного інтелекту.

Окремі розділи присвячені реєстрації БпЛА та взаємодії з наглядовими органами.

Безперервна підготовка з 8 класу

Раніше, у 2024 році, в Росії вже випустили навчальний посібник з безпілотників для 8-9 класів, який застосовується на уроках технологій.

Таким чином формується послідовна система підготовки школярів до роботи з БпЛА - від середньої школи до старшої.

Позиція влади

Російські чиновники заявляють, що йдеться про профорієнтацію та розвиток технічних навичок у підлітків.

Водночас на тлі повномасштабної війни та активного використання дронів у бойових діях впровадження подібних дисциплін до шкільної програми розглядається як елемент мілітаризації освіти.

Фактично формується кадрова база для сфери безпілотних систем і підготовка до участі у війні починається ще в школі.