Новий підручник із дронів з'явиться і на окупованих територіях - чого навчатимуть дітей

У Росії офіційно видано підручник з безпілотних літальних апаратів для учнів 10-11 класів. Посібник планують використовувати не тільки в російських школах, а й у навчальних закладах на тимчасово окупованих територіях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Центру протидії дезінформації.
Згідно зі змістом видання, старшокласники проходитимуть повний цикл створення безпілотника - від проектування до випробувань.
У програмі передбачено конструювання, програмування, 3D-моделювання, застосування комп'ютерного зору та елементів штучного інтелекту.
Окремі розділи присвячені реєстрації БпЛА та взаємодії з наглядовими органами.
Раніше, у 2024 році, в Росії вже випустили навчальний посібник з безпілотників для 8-9 класів, який застосовується на уроках технологій.
Таким чином формується послідовна система підготовки школярів до роботи з БпЛА - від середньої школи до старшої.
Російські чиновники заявляють, що йдеться про профорієнтацію та розвиток технічних навичок у підлітків.
Водночас на тлі повномасштабної війни та активного використання дронів у бойових діях впровадження подібних дисциплін до шкільної програми розглядається як елемент мілітаризації освіти.
Фактично формується кадрова база для сфери безпілотних систем і підготовка до участі у війні починається ще в школі.
Нагадуємо, що в Україні запускають оперативну систему інформування щодо пропусків занять у школах і дитячих садочках: дані про прогули передаватимуться в режимі реального часу між освітянами, поліцією та соціальними службами для швидшого реагування.
Зазначимо, що навчальні заклади можуть самостійно встановлювати правила щодо використання мобільних телефонів під час уроків, якщо такі обмеження узгоджені з батьками. При цьому окремі розпорядження або спеціальні вказівки від Міністерства освіти і науки для впровадження подібного "соціального договору" не потрібні.