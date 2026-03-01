RU

Новый учебник по дронам появится и на оккупированных территориях - чему будут учить детей

Фото: школьники (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

В России официально издан учебник по беспилотным летательным аппаратам для учеников 10–11 классов. Пособие планируют использовать не только в российских школах, но и в учебных заведениях на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Центра противодействия дезинформации.

Читайте также: Небензя в Нью-Йорке вдруг стал "главным миротворцем": что Россия требует в ООН

Чему будут обучать школьников

Согласно содержанию издания, старшеклассники будут проходить полный цикл создания беспилотника — от проектирования до испытаний.

В программе предусмотрены конструирование, программирование, 3D-моделирование, применение компьютерного зрения и элементов искусственного интеллекта.

Отдельные разделы посвящены регистрации БпЛА и взаимодействию с надзорными органами.

Непрерывная подготовка с 8 класса

Ранее, в 2024 году, в России уже выпустили учебное пособие по беспилотникам для 8–9 классов, которое применяется на уроках технологий.

Таким образом формируется последовательная система подготовки школьников к работе с БпЛА — от средней школы к старшей.

Позиция властей

Российские чиновники заявляют, что речь идет о профориентации и развитии технических навыков у подростков.

В то же время на фоне полномасштабной войны и активного использования дронов в боевых действиях внедрение подобных дисциплин в школьную программу рассматривается как элемент милитаризации образования.

Фактически формируется кадровая база для сферы беспилотных систем и подготовка к участию в войне начинается еще в школе.

Напоминаем, что в Украине запускают оперативную систему информирования о пропусках занятий в школах и детских садах: данные о прогулах будут передаваться в режиме реального времени между педагогами, полицией и социальными службами для более быстрого реагирования.

Отметим, что учебные заведения могут самостоятельно устанавливать правила относительно использования мобильных телефонов во время уроков, если такие ограничения согласованы с родителями. При этом отдельные распоряжения или специальные указания от Министерства образования и науки для внедрения подобного "социального договора" не нужны.

Война в Украине