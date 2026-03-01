ua en ru
Небензя в Нью-Йорку раптом став "головним миротворцем": що Росія вимагає в ООН

Неділя 01 березня 2026 01:47
UA EN RU
Небензя в Нью-Йорку раптом став "головним миротворцем": що Росія вимагає в ООН Фото: російський постпред Василь Небензя (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

На екстреному засіданні Радбезу ООН Росія цинічно назвала удари США та Ізраїлю "безрозсудними" і зажадала негайного припинення вогню.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив російський постпред Василь Небензя на екстреному засіданні Ради Безпеки ООН.

Так, на екстреному засіданні Радбезу ООН російський постпред Василь Небензя, чия країна щодня порушує всі можливі міжнародні норми, раптом перевтілився у запеклого захисника міжнародного права.

Виступаючи перед членами Ради Безпеки, Небензя не шкодував епітетів, називаючи дії США та Ізраїлю "агресивними" та "безрозсудними". Постпред РФ, який зазвичай виправдовує ракетні удари по українських містах, цього разу зажадав негайного припинення вогню на Близькому Сході.

"Ми вимагаємо, щоб Сполучені Штати та Ізраїль негайно припинили свої дії. Ми наполягаємо на відновленні зусиль на основі взаємної поваги та балансу інтересів", - заявив Небензя.

Цікаво, що Москва навіть запропонувала «надати всю необхідну допомогу» для переговорів. У мережі це вже встигли охрестити «дипломатичним сюрреалізмом», адже країна-агресор намагається виступати посередником у мирі.

Чому Кремль так відчайдушно "вписався" за Тегеран

Експерти зазначають, що за палкими промовами Небензі стоїть цілком прагматичний страх. Іран для Росії - не просто політичний партнер, а ключовий тил у війні проти України.

Три головні причини паніки РФ:

  • Загроза «Шахедам»: Успішні авіаудари по заводах та логістичних центрах Ірану можуть залишити російську армію без дешевих дронів-камікадзе.

  • Технологічне фіаско: Те, що Хаменеї не врятували жодні системи стеження, налякало не лише Тегеран, а й Москву.

  • Дипломатична ізоляція: Втрата Ірану означає для РФ руйнацію «антизахідного блоку», який вони так ретельно вибудовували.

Пекін підіграє

Позицію Росії підтримав Китай, де також висловили "занепокоєння територіальною цілісністю" Ірану. Проте більшість членів Радбезу сприйняли ці заяви скептично. Представники західних країн нагадали, що саме іранська зброя та російська агресія є головними дестабілізаторами світового порядку.

Засідання закінчилося без жодних резолюцій, проте воно зафіксувало важливий момент: коли "осі зла" стає боляче, вона миттєво згадує про правила, які сама ж і розтоптала.

Нагадаємо, ситуація на Близькому Сході перейшла у фазу масштабного військового зіткнення 28 лютого 2026 року.

