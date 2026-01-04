UA

Новий очільник ДПСУ буде скоро: вже є кандидатури

Фото: Володимир Зеленський та Ігор Клименко (facebook.com/zelenskyy.official)
Автор: Едуард Ткач

В Україні незабаром буде новий очільник Державної прикордонної служби (ДПСУ). Наразі кандидатури вже визначені.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

Глава держави поінформував, що у нього пройшла нарада з міністром внутрішніх справ України Ігорем Клименком.

"Передусім міністр доповів про ситуацію з безпекою в регіонах на сьогодні та ліквідацію наслідків російських ударів. ДСНС України працює чітко, дякую за це. Обговорили й подальший розвиток Державної прикордонної служби України", - розповів президент.

Зеленський підкреслив, що важливо, що воїни-прикордонники разом з усіма іншими складовими Сил оборони та безпеки України успішно виконують завдання. Також глава держави анонсував призначення нового очільника ДПСУ.

"Разом з Ігорем Клименком визначили кандидатури для призначення нового очільника ДПСУ. Призначення відбудеться незабаром", - резюмував він.

Перезавантаження влади

Нагадаємо, вчора президент України Володимир Зеленський анонсував велике перезавантаження влади.

Зокрема, він сказав, що заміни торкнуться голів обласних військових адміністрацій. Йдеться про Вінницьку, Дніпропетровську, Полтавську, Тернопільську та Чернівецьку області.

Також президент поінформував, що не планує зупинятися на змінах у Кабміні та ОВА. Далі на черзі - оборонний сектор, ДБР та Збройні сили України.

До слова, у п'ятницю, 2 січня, новим главою Офісу президента став Кирило Буданов, який раніше очолював Головне управління розвідки.

