Новий очільник ДПСУ буде скоро: вже є кандидатури

Глава держави поінформував, що у нього пройшла нарада з міністром внутрішніх справ України Ігорем Клименком.

"Передусім міністр доповів про ситуацію з безпекою в регіонах на сьогодні та ліквідацію наслідків російських ударів. ДСНС України працює чітко, дякую за це. Обговорили й подальший розвиток Державної прикордонної служби України", - розповів президент.

Зеленський підкреслив, що важливо, що воїни-прикордонники разом з усіма іншими складовими Сил оборони та безпеки України успішно виконують завдання. Також глава держави анонсував призначення нового очільника ДПСУ.

"Разом з Ігорем Клименком визначили кандидатури для призначення нового очільника ДПСУ. Призначення відбудеться незабаром", - резюмував він.