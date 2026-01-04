Новый глава ГПСУ будет скоро: уже есть кандидатуры

Глава государства проинформировал, что у него прошло совещание с министром внутренних дел Украины Игорем Клименко.

"Прежде всего министр доложил о ситуации с безопасностью в регионах на сегодня и ликвидации последствий российских ударов. ГСЧС Украины работает четко, спасибо за это. Обсудили и дальнейшее развитие Государственной пограничной службы Украины", - рассказал президент.

Зеленский подчеркнул, что важно, что воины-пограничники вместе со всеми другими составляющими Сил обороны и безопасности Украины успешно выполняют задачи. Также глава государства анонсировал назначение нового главы ГПСУ.

"Вместе с Игорем Клименко определили кандидатуры для назначения нового главы ГПСУ. Назначение состоится вскоре", - резюмировал он.