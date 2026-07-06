Новий мінімум на АЗС: де подешевшав газ та в яку ціну бензин 6 липня
Після вихідних великі українські мережі АЗС майже не переглядали ціни на пальне. Однак в одній із популярних мереж подешевшав автогаз.
РБК-Україна в матеріалі розповідає про ціни на бензин, ДП та автогаз станом на понеділок, 6 липня.
Головне:
- Бензин: Ціни на популярний А-95 Євро зафіксувалися на рівні 78,90 грн/літр у більшості великих мереж (OKKO, WOG, SOCAR), в "Укрнафти" - 73,90 грн/літр.
- Дизель: Вартість стандартного ДП Євро утримує позиції на позначках 79,90 грн/літр на OKKO та WOG, 80,90 грн/літр на SOCAR та 74,90 грн/літр на заправках "Укрнафта".
- Газ: Автогаз став єдиним пальним, яке змінилося в ціні після вихідних -"Укрнафта" знизила його на гривню до 38,40 грн/літр.
Що змінилося на АЗС
У мережах OKKO, WOG та SOCAR після вихідних вартість усіх видів бензину, дизельного пального та автогазу залишилася на рівні, який діяв перед вихідними.
Водночас в державній в мережі "Укрнафта" ціна на автогаз знизилася з 39,40 грн/л до 38,40 грн/л.
Втім, вартість інших видів пального залишилася незмінною. Державна компанія продовжує пропонувати найнижчі ціни.
Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 6 липня (інфографіка РБК-Україна)
Зокрема, бензин А-95 коштує 73,90 грн/л, бензин А-92 - 69,90 грн/л, бензин 95 Energy - 76,90 грн/л, бензин 98 Energy - 81,90 грн/л, дизель - 74,90 грн/л, дизель Energy - 76,90 грн/л.
Деталізація цін на АЗС 6 липня, понеділок
OKKO
- Бензин Pulls 100: 88,90 грн
- Бензин Pulls 95: 81,90 грн
- Бензин А-95 Євро: 78,90 грн
- ДП Pulls: 82,90 грн
- ДП Євро: 79,90 грн
- Газ: 41,90 грн
WOG
- Бензин 100: 88,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 81,90 грн
- Бензин 95 Євро: 78,90 грн
- ДП Mustang: 82,90 грн
- ДП Євро-5: 79,90 грн
- Газ: 41,90 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 88,90 грн
- Бензин NANO 95: 82,90 грн
- Бензин А-95: 78,90 грн
- ДП NANO Extro: 83,90 грн
- ДП NANO: 80,90 грн
- Газ: 41,90 грн
"Укрнафта"
- Бензин 98 (Energy): 81,90 грн
- Бензин 95 (Energy): 76,90 грн
- Бензин А-95: 73,90 грн
- Бензин А-92: 69,90 грн
- ДП (Energy): 76,90 грн
- ДП: 74,90 грн
- Газ: 38,40 грн