Глава Мінекономіки відповів, чи загрожує Україні дефіцит пального

Як повідомляє РБК-Україна , про це міністр економіки України Олексій Соболев розповів під час виступу на годині запитань до уряду.

"Станом на зараз дефіциту пального для цивільного сектору в Україні немає. Ринок забезпечений, імпортний ресурс контрактується, логістика працює", - зазначив Соболев.

За його словами, це головне завдання було так само під час війни США та Ізраїлю проти Ірану, для того, щоб не було дефіциту в Україні, і уряд вжив дії відповідні, які теж допомогли кризі цій не статися.

Міністр наголосив, що зараз уряд дуже детально працює з ОВА і ринком.

"Консультації відбуваються щоденно, для того, щоб в різних регіонах напрацювати різноманітні моделі, які допоможуть нам і допомогти отримати це пальне в регіонах, його розподіл, захистити АЗС і працювати, чи, наприклад, робити підвезення пального з коліс без накопичення ресурсу на місці. Ці дискусії зараз ведуться з ринком", - розповів він.

Також, за словами Соболева, обговорюється з ринком механізм страхування чи створення спільного фонду, який дозволить компенсовувати чи фінансувати окремі з цих заходів.

Водночас він не став озвучувати частину заходів, щоб ворог не міг отримувати цю інформацію з прямих ефірів.

"Ми ведемо цю роботу спільно з Міненерго і ОВА. Тому це пріоритетна увага зараз уряду. Ми розуміємо, наскільки це для бізнесу і для населення болюча проблема. І ми впевнені, що зможемо. Як з воєнною кризою в Ормузі вдалося запобігти дефіциту пального, так і тут ми пройдемо це гідно", - додав міністр.