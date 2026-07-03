Глава Мінекономіки відповів, чи загрожує Україні дефіцит пального
Наразі в Україні немає дефіциту пального. Ринок повністю забезпечений.
Як повідомляє РБК-Україна, про це міністр економіки України Олексій Соболев розповів під час виступу на годині запитань до уряду.
"Станом на зараз дефіциту пального для цивільного сектору в Україні немає. Ринок забезпечений, імпортний ресурс контрактується, логістика працює", - зазначив Соболев.
За його словами, це головне завдання було так само під час війни США та Ізраїлю проти Ірану, для того, щоб не було дефіциту в Україні, і уряд вжив дії відповідні, які теж допомогли кризі цій не статися.
Міністр наголосив, що зараз уряд дуже детально працює з ОВА і ринком.
"Консультації відбуваються щоденно, для того, щоб в різних регіонах напрацювати різноманітні моделі, які допоможуть нам і допомогти отримати це пальне в регіонах, його розподіл, захистити АЗС і працювати, чи, наприклад, робити підвезення пального з коліс без накопичення ресурсу на місці. Ці дискусії зараз ведуться з ринком", - розповів він.
Також, за словами Соболева, обговорюється з ринком механізм страхування чи створення спільного фонду, який дозволить компенсовувати чи фінансувати окремі з цих заходів.
Водночас він не став озвучувати частину заходів, щоб ворог не міг отримувати цю інформацію з прямих ефірів.
"Ми ведемо цю роботу спільно з Міненерго і ОВА. Тому це пріоритетна увага зараз уряду. Ми розуміємо, наскільки це для бізнесу і для населення болюча проблема. І ми впевнені, що зможемо. Як з воєнною кризою в Ормузі вдалося запобігти дефіциту пального, так і тут ми пройдемо це гідно", - додав міністр.
Ситуація на українських АЗС
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що мережа автозаправних комплексів WOG запроваджує особливий режим роботи у кількох регіонах України через безпекову ситуацію. Нові правила почали діяти з 1 липня 2026 року.
Тим часом у прифронтовій Сумській області напрацювали механізм стабільного забезпечення регіону пальним в умовах ворожих обстрілів, зокрема шляхом спрощення процедур розгортання тимчасових мобільних АЗС.
Додамо, сьогодні українські АЗС напередодні вихідних зафіксували ціни. Водночас розрив між пропозиціями залишається величезним, що дає водіям шанс суттєво заощадити.
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