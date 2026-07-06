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Новый минимум на АЗС: где подешевел газ и в какую цену бензин 6 июля

15:10 06.07.2026 Пн
2 мин
Автогаз взял новую отметку, которая приятно удивит водителей
aimg Мария Кучерявец
Новый минимум на АЗС: где подешевел газ и в какую цену бензин 6 июля Фото: Цены на АЗС перечислили, но не везде и не на все (инфографика РБК-Украина)
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После выходных крупные украинские сети АЗС почти не пересматривали цены на топливо. Однако в одной из популярных сетей подешевел автогаз.

РБК-Украина в материале рассказывает о ценах на бензин, ДТ и автогаз по состоянию на понедельник, 6 июля.

Главное:

  • Бензин: Цены на популярный А-95 Евро зафиксировались на уровне 78,90 грн/литр в большинстве крупных сетей (OKKO, WOG, SOCAR), у "Укрнафты" - 73,90 грн/литр.
  • Дизель: Стоимость стандартного ДТ Евро удерживает позиции на отметках 79,90 грн/литр на OKKO и WOG, 80,90 грн/литр на SOCAR и 74,90 грн/литр на заправках "Укрнафта".
  • Газ: Автогаз стал единственным горючим, которое изменилось в цене после выходных - "Укрнафта" снизила его на гривну до 38,40 грн/литр.

Что изменилось на АЗС

В сетях OKKO, WOG и SOCAR после выходных стоимость всех видов бензина, дизельного горючего и автогаза осталась на уровне, действовавшем перед выходными.

В то же время в государственной в сети "Укрнафта" цена на автогаз снизилась с 39,40 грн/л до 38,40 грн/л.

Впрочем, стоимость других видов горючего осталась неизменной. Государственная компания продолжает предлагать самые низкие цены.

Новый минимум на АЗС: где подешевел газ и в какую цену бензин 6 июля

Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 6 июля (инфографика РБК-Украина)

В частности, бензин А-95 стоит 73,90 грн/л, бензин А-92 - 69,90 грн/л, бензин 95 Energy - 76,90 грн/л, бензин 98 Energy - 81,90 грн/л, дизель - 74,90 грн/л, дизель Energy - 76,90 грн/л.

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Детализация цен на АЗС 6 июля, понедельник

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 88,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 81,90 грн
  • Бензин А-95 Евро: 78,90 грн
  • ДТ Pulls: 82,90 грн
  • ДТ Евро: 79,90 грн
  • Газ: 41,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 88,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 81,90 грн
  • Бензин 95 Евро: 78,90 грн
  • ДТ Mustang: 82,90 грн
  • ДТ Евро-5: 79,90 грн
  • Газ: 41,90 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 88,90 грн
  • Бензин NANO 95: 82,90 грн
  • Бензин А-95: 78,90 грн
  • ДТ NANO Extro: 83,90 грн
  • ДТ NANO: 80,90 грн
  • Газ: 41,90 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 98 (Energy): 81,90 грн
  • Бензин 95 (Energy): 76,90 грн
  • Бензин А-95: 73,90 грн
  • Бензин А-92: 69,90 грн
  • ДТ (Energy): 76,90 грн
  • ДТ: 74,90 грн
  • Газ: 38,40 грн
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