АЗС стали мішенями. Терехов звернувся до мешканців Харкова

Росія навмисно обрала автозаправні станції в Харкові цілями для своїх ударів. Саме тому кожен житель міста має знати, як діяти в такій ситуації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис мера Харкова Ігоря Терехова.

"Вже не вперше хочу звернути увагу на ситуацію навколо автозаправних станцій. Очевидно, що ворог цілеспрямовано обрав їх як мішені", - наголосив міський голова.

На цьому тлі він закликав всіх містян та гостей Харкова не затримуватися там без нагальної потреби.

Окрім того, Терехов порадив цивільним планувати візит на АЗС, коли немає повітряної небезпеки.

Вкрай важливо швидко залити пальне і рушити далі, не створюючи черг.

Також мер додав, що жодного дефіциту бензину чи дизеля в Харкові наразі немає.

"І ми перебуваємо в постійній комунікації з мережами АЗС щодо заходів безпеки", - зазначив Терехов.

За його словами, місцева влада налаштована і буде максимально сприяти будь-яким ініціативам, які можуть реально підвищити безпеку харківʼян. Зокрема, йдеться про встановлення антидронових сіток.

"Але остаточне слово тут - за військовими. Саме вони оцінюють ризики, доцільність, місце встановлення й ефективність таких рішень", - додав мер.