Новый глава Пентагона примет участие в предстоящей встрече "Рамштайн", - Politico
Новый министр обороны США Пит Хегсет примет участие в заседании контактной группы по помощи Украине в формате "Рамштайн". Оно состоится 12 февраля в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Как сообщается, на следующей неделе Хегсет отправится в Европу. По словам источников Politico, он посетит встречу контактной группы по помощи Украине в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.
В то же время председательствовать на заседании, как уже заявлялось ранее, будет Великобритания.
Издание отмечает, что США потенциально могут возглавить будущие встречи "Рамштайн", однако администрация президента Дональда Трампа не взяла на себя обязательств относительно будущей военной поддержки Украины. На следующей неделе от США не ожидается никаких дальнейших обещаний.
"Рамштайн"
Напомним, сегодня стало известно, что Великобритания созывает очередное заседание в формате "Рамштайн". Контактная группа соберется в штаб-квартире НАТО в Брюсселе на 12 февраля.
Отмечается, что заседание будет проведено накануне встречи министров обороны НАТО для обсуждения приоритетов для Украины.
Последняя встреча в формате "Рамштайн" состоялась 9 января 2025 года, до того, как Дональд Трамп официально стал президентом США. Тогда были опасения относительно того, что после инаугурации Трампа формат "Рамштайн" может переформатироваться.
В то же время президент Украины Владимир Зеленский уверял, что вопрос продолжения "Рамштайн" не поднимался.
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