Новий фронт? Welt проаналізував, чи реальний новий напад на Україну з Білорусі

У Білорусі нещодавно розпочалися нові військові навчання разом з російськими солдатами, проте це не означає, що загарбники готуються до нового наступу на Україну з території держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Welt .

Зазначимо, що у Білорусі почалися спільні льотно-тактичні навчання авіаційних підрозділів збройних сил Білорусі та Росії, які триватимуть до 1 лютого. За даними білоруських аналітиків, за останні дні на військові аеродроми країни прибули щонайменше вісім російських бойових літаків і 12 ударних вертольотів.

При цьому нагадується, що до російського вторгнення у лютому 2022 року місяцями готувалося зосередження військ для нібито маневрів. У той час росіяни також атакували Україну з території Білорусі та здійснили невдалу спробу наступу на Київ.

Лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко не просто мовчки дав зелене світло атакам на Україну з території країни. Він зробив Білорусь доступною як логістичний центр і як притулок для поранених росіян. До того ж, м айже 100 танків Т-72 і артилерійських боєприпасів з їхніх складів було відправлено до Росії.

Окрім того, б ілоруські військові навчають новомобілізованих російських новобранців, зменшуючи тиск на перенапружений навчальний потенціал РФ. Іранські офіцери та військові радники також були помічені в Білорусі, вони могли готувати росіян до використання іранських безпілотників.

Чи реальний новий наступ з Білорусі

На папері Збройні сили Білорусі налічують понад 45 тисяч солдатів, і приблизно 15 тисяч вважаються майже боєздатними. У порівнянні з 300 тисячами мобілізованих росіян білоруські війська були б краплею в морі.

Суто російська атака з боку Білорусі також наразі виглядає малоймовірною. Наразі в Білорусі перебуває близько 13 тисяч російських військових. Для успішної атаки Росії знадобилося б значно більша кількість військ.

Український військовий експерт Михайло Самусь припускає, що росіянам може знадобитися щонайменше 80 тисяч військових, щоб здійснити другу спробу вторгнення з півночі. Такої концентрації військ у Білорусі ще не спостерігалося.