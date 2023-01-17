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Новий фронт? Welt проаналізував, чи реальний новий напад на Україну з Білорусі

Новость на русском →
Вівторок 17 січня 2023 14:59
Новий фронт? Welt проаналізував, чи реальний новий напад на Україну з Білорусі Фото: Welt проаналізував, чи реальний новий напад на Україну з Білорусі (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Білорусі нещодавно розпочалися нові військові навчання разом з російськими солдатами, проте це не означає, що загарбники готуються до нового наступу на Україну з території держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Welt.

Зазначимо, що у Білорусі почалися спільні льотно-тактичні навчання авіаційних підрозділів збройних сил Білорусі та Росії, які триватимуть до 1 лютого. За даними білоруських аналітиків, за останні дні на військові аеродроми країни прибули щонайменше вісім російських бойових літаків і 12 ударних вертольотів.

При цьому нагадується, що до російського вторгнення у лютому 2022 року місяцями готувалося зосередження військ для нібито маневрів. У той час росіяни також атакували Україну з території Білорусі та здійснили невдалу спробу наступу на Київ.

Лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко не просто мовчки дав зелене світло атакам на Україну з території країни. Він зробив Білорусь доступною як логістичний центр і як притулок для поранених росіян. До того ж, майже 100 танків Т-72 і артилерійських боєприпасів з їхніх складів було відправлено до Росії.

Окрім того, білоруські військові навчають новомобілізованих російських новобранців, зменшуючи тиск на перенапружений навчальний потенціал РФ. Іранські офіцери та військові радники також були помічені в Білорусі, вони могли готувати росіян до використання іранських безпілотників.

Чи реальний новий наступ з Білорусі

На папері Збройні сили Білорусі налічують понад 45 тисяч солдатів, і приблизно 15 тисяч вважаються майже боєздатними. У порівнянні з 300 тисячами мобілізованих росіян білоруські війська були б краплею в морі.

Суто російська атака з боку Білорусі також наразі виглядає малоймовірною. Наразі в Білорусі перебуває близько 13 тисяч російських військових. Для успішної атаки Росії знадобилося б значно більша кількість військ.

Український військовий експерт Михайло Самусь припускає, що росіянам може знадобитися щонайменше 80 тисяч військових, щоб здійснити другу спробу вторгнення з півночі. Такої концентрації військ у Білорусі ще не спостерігалося.

До того ж, українські військові добре укріпили кордон з Білоруссю. А рельєф прикордонної території з її болотами та густими лісами сприяє обороні, а не нападу.

Як повідомлялося раніше, для підготовки нового наступу на Україну з Білорусі у Росії як мінімум не вистачає людей.

Окрім того, військові не виключають, що в Україні може побільшати повітряних тривог у зв'язку з авіаційними навчаннями у Білорусі, у яких бере участь і Росія.

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