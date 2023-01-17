Новий фронт? Welt проаналізував, чи реальний новий напад на Україну з Білорусі
У Білорусі нещодавно розпочалися нові військові навчання разом з російськими солдатами, проте це не означає, що загарбники готуються до нового наступу на Україну з території держави.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Welt.
Зазначимо, що у Білорусі почалися спільні льотно-тактичні навчання авіаційних підрозділів збройних сил Білорусі та Росії, які триватимуть до 1 лютого. За даними білоруських аналітиків, за останні дні на військові аеродроми країни прибули щонайменше вісім російських бойових літаків і 12 ударних вертольотів.
При цьому нагадується, що до російського вторгнення у лютому 2022 року місяцями готувалося зосередження військ для нібито маневрів. У той час росіяни також атакували Україну з території Білорусі та здійснили невдалу спробу наступу на Київ.
Лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко не просто мовчки дав зелене світло атакам на Україну з території країни. Він зробив Білорусь доступною як логістичний центр і як притулок для поранених росіян. До того ж, майже 100 танків Т-72 і артилерійських боєприпасів з їхніх складів було відправлено до Росії.
Окрім того, білоруські військові навчають новомобілізованих російських новобранців, зменшуючи тиск на перенапружений навчальний потенціал РФ. Іранські офіцери та військові радники також були помічені в Білорусі, вони могли готувати росіян до використання іранських безпілотників.
Чи реальний новий наступ з Білорусі
На папері Збройні сили Білорусі налічують понад 45 тисяч солдатів, і приблизно 15 тисяч вважаються майже боєздатними. У порівнянні з 300 тисячами мобілізованих росіян білоруські війська були б краплею в морі.
Суто російська атака з боку Білорусі також наразі виглядає малоймовірною. Наразі в Білорусі перебуває близько 13 тисяч російських військових. Для успішної атаки Росії знадобилося б значно більша кількість військ.
Український військовий експерт Михайло Самусь припускає, що росіянам може знадобитися щонайменше 80 тисяч військових, щоб здійснити другу спробу вторгнення з півночі. Такої концентрації військ у Білорусі ще не спостерігалося.
До того ж, українські військові добре укріпили кордон з Білоруссю. А рельєф прикордонної території з її болотами та густими лісами сприяє обороні, а не нападу.
Як повідомлялося раніше, для підготовки нового наступу на Україну з Білорусі у Росії як мінімум не вистачає людей.
Окрім того, військові не виключають, що в Україні може побільшати повітряних тривог у зв'язку з авіаційними навчаннями у Білорусі, у яких бере участь і Росія.
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