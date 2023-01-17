Новый фронт? Welt проанализировало, реально ли новое нападение на Украину с Беларуси

В Беларуси недавно начались новые военные учения вместе с российскими солдатами, однако это не означает, что захватчики готовятся к новому наступлению на Украину с территории государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt .

Отметим, что в Беларуси начались совместные летно-тактические учения авиационных подразделений вооруженных сил Беларуси и России, которые продлятся до 1 февраля. По данным белорусских аналитиков, за последние дни на военные аэродромы страны прибыли по меньшей мере восемь российских боевых самолетов и 12 ударных вертолетов.

При этом напоминается, что к российскому вторжению в феврале 2022 года месяцами готовилось сосредоточение войск для якобы маневров. В то время россияне также атаковали Украину с территории Беларуси и предприняли неудачную попытку наступления на Киев.

Лидер белорусского режима Александр Лукашенко не просто молча дал зеленый свет атакам на Украину с территории страны. Он сделал Беларусь доступной как логистический центр и приют для раненых россиян. К тому же, почти 100 танков Т-72 и артиллерийских боеприпасов с их складов были отправлены в Россию.

Кроме того, белорусские военные обучают мобилизованных российских новобранцев, уменьшая давление на перенапряженный учебный потенциал РФ. Иранские офицеры и военные советники также были замечены в Беларуси, они могли готовить россиян к использованию иранских беспилотников.

Реально ли новое наступление с Беларуси

На бумаге Вооруженные силы Беларуси насчитывают более 45 тысяч солдат, и около 15 тысяч считаются почти боеспособными. По сравнению с 300 тысячами мобилизованных россиян белорусские войска были бы каплей в море.

Чисто российская атака со стороны Беларуси также пока выглядит маловероятной. В настоящее время в Беларуси находится около 13 тысяч российских военных. Для успешной атаки России потребовалось бы гораздо большее количество войск.

Украинский военный эксперт Михаил Самусь предполагает, что россиянам может понадобиться не менее 80 тысяч военных, чтобы предпринять вторую попытку вторжения с севера. Такой концентрации войск в Беларуси еще не наблюдалось.