Макрон: инициатива нового политического сообщества не является альтернативой членству в ЕС

Президент Франции Эммануэль Макрон заявляет, что его инициатива создания "Европейского сообщества" является не альтернативой процессу присоединения к ЕС. Новая политическая структура должна стать дополнением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Елисейский дворец.