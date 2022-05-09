Это может длиться годами, или же десятилетиями: Макрон о вступлении Украины в ЕС

Вступление Украины в состав Европейского союза может длиться несколько десятилетий. Президент Франции Эммануэль Макрон предложил создать "европейское политическое сообщество", которое могло бы принять в свои ряды нашу страну.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Макрона.

" Мы знаем, что процесс вступления в ЕС может занять многие годы и даже десятилетия. Будем честны, Евросоюз не может быть в краткосрочной перспективе единственным средством структурирования европейского континента", - заявил президент Франции.

Макрон отметил, что несмотря ни на что Украина уже является членом европейской семьи.