Во Франции заявили, что вступление Украины в ЕС может занять 15-20 лет
Вступление Украины в Евросоюз может занять 15 или 20 лет. Украинским властям следует прислушаться к предложению президента Франции Эммануэля Макрона об альтернативном варианте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра-делегата Франции по европейским делам Клемана Бона.
"Вы должны быть честными. Если мы говорим, что Украина вступит в ЕС через 6 месяцев, 1 или 2 года, то мы лжем. Это неправда. Вероятно, 15 или 20 лет", - цитирует заявление Бона телеканал TF.
Министр напомнил, что Макрон предложил Украине альтернативный вариант интеграции в ЕС - европейское политическое сообщество. По его мнению, украинским властям следует воспользоваться предложением президента Франции.
Напомним, в начале мая Макрон предложил Украине и другим странам-соседям ЕС альтернативный вариант интеграции в европейское сообщество. Идею французского лидера поддержал глава Евросовета Шарль Мишель.
Отметим, президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал предложение Макрона. По его словам, компромиссов по вступлению в ЕС не будет.
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