Европейский политический союз: Кулеба разъяснил инициативу Макрона для Украины

Европейский политический союз не станет альтернативой членства в ЕС для Украины. Он будет еще одним шагом на пути к евроинтеграции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы по итогам переговоров с французской коллегой Катрин Колонной.

"И Франция, и Украина исходят из того, что идея европейского политического союза не является какой-либо альтернативой для будущего членства Украины в ЕС, не является каким-то особым решением для Украины", - подчеркнул глава дипломатического ведомства.

Европейский политический союз, по словам Кулебы, станет общеевропейским процессом, который сделает и Украину, и ЕС сильнее. Таким образом, членство в таком союзе не будет исключать процесс вступления Украины в ЕС.