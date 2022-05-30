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Европейский политический союз: Кулеба разъяснил инициативу Макрона для Украины

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Киев, Понедельник 30 мая 2022 16:24
Европейский политический союз: Кулеба разъяснил инициативу Макрона для Украины Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Европейский политический союз не станет альтернативой членства в ЕС для Украины. Он будет еще одним шагом на пути к евроинтеграции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы по итогам переговоров с французской коллегой Катрин Колонной.

"И Франция, и Украина исходят из того, что идея европейского политического союза не является какой-либо альтернативой для будущего членства Украины в ЕС, не является каким-то особым решением для Украины", - подчеркнул глава дипломатического ведомства.

Европейский политический союз, по словам Кулебы, станет общеевропейским процессом, который сделает и Украину, и ЕС сильнее. Таким образом, членство в таком союзе не будет исключать процесс вступления Украины в ЕС.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон предлагал создать союз под названием "европейское политическое сообщество", который позволил бы демократическим европейским странам, придерживающимся ключевых принципов ЕС, получить новые возможности сотрудничества.

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