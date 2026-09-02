Новий флагман, стара проблема: Galaxy S27 може заряджатися як смартфон 2020 року
Samsung може знову залишити базовий Galaxy S27 без швидшої зарядки. Майбутній флагман матиме таку саму потужність заряджання, як Galaxy S20 шестирічної давності.
Про це пише РБК-Україна, посилаючись на пост технічного оглядача Abhishek Yadav в X.
25 Вт у сьомому поколінні поспіль: що відомо
У базі даних китайської організації 3C з'явився пристрій під номером моделі SM-S9520, який відповідає базовому Galaxy S27. Згідно з документацією, смартфон підтримує дротову зарядку потужністю 10 Вт, 15 Вт та максимум 25 Вт.
Це свідчить про повну відсутність прогресу в цьому напрямку вже протягом семи поколінь поспіль:
Базовий Galaxy S27 обмежиться максимум 25 Вт, як і його попередники.
Старші версії (S27+ та S27 Ultra) збережуть пікову потужність на рівні 45 Вт. Чутки про можливе збільшення швидкості до 60 Вт не втілені у реальність.
Склад лінійки: у першому кварталі 2027 року очікується вихід чотирьох моделей — S27, S27 Plus, S27 Pro та топового S27 Ultra.
S27 and S27+ are sticking with the same charging speeds again.— Abhishek Yadav (@yabhishekhd) September 2, 2026
According to a 3C certification listing dated September 1, 2026:
- Galaxy S27 (SM-S9520): 25W
- Galaxy S27+ (SM-S9560): 45W
And this isn't new.
Samsung has kept the vanilla S series at 25W since the Galaxy S20… pic.twitter.com/ZHVx9XB7zK
Нищівна поразка на тлі головних конкурентів?
На тлі інших гравців ринку рішення Samsung зберегти 25 Вт трактується як повне фіаско. Практично всі ключові суперники у преміальному сегменті пропонують суттєво вищу швидкість дротової зарядки:
- Xiaomi 17: 100 Вт
- Vivo X300: 90 Вт
- Oppo Find X9: 80 Вт
- iPhone 17: 40 Вт
Поки китайські бренди дають змогу повністю зарядити смартфон за 20-30 хвилин, майбутній флагман від Samsung вимагатиме суттєво більше часу, що може стати вирішальним фактором під час вибору смартфона для багатьох покупців.