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Новий флагман, стара проблема: Galaxy S27 може заряджатися як смартфон 2020 року

12:16 02.09.2026 Ср
2 хв
Samsung, схоже, не збирається нічого змінювати
aimg Ольга Завада
Новий флагман, стара проблема: Galaxy S27 може заряджатися як смартфон 2020 року Базовий Samsung Galaxy S27 поступається усім (фото: Unsplash)
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Samsung може знову залишити базовий Galaxy S27 без швидшої зарядки. Майбутній флагман матиме таку саму потужність заряджання, як Galaxy S20 шестирічної давності.

Про це пише РБК-Україна, посилаючись на пост технічного оглядача Abhishek Yadav в X.

25 Вт у сьомому поколінні поспіль: що відомо

У базі даних китайської організації 3C з'явився пристрій під номером моделі SM-S9520, який відповідає базовому Galaxy S27. Згідно з документацією, смартфон підтримує дротову зарядку потужністю 10 Вт, 15 Вт та максимум 25 Вт.

Це свідчить про повну відсутність прогресу в цьому напрямку вже протягом семи поколінь поспіль:

Базовий Galaxy S27 обмежиться максимум 25 Вт, як і його попередники.

Старші версії (S27+ та S27 Ultra) збережуть пікову потужність на рівні 45 Вт. Чутки про можливе збільшення швидкості до 60 Вт не втілені у реальність.

Склад лінійки: у першому кварталі 2027 року очікується вихід чотирьох моделей — S27, S27 Plus, S27 Pro та топового S27 Ultra.

Читайте більше: Samsung кидає виклик Apple: Galaxy Book 6 працює до 25 годин без зарядки

Нищівна поразка на тлі головних конкурентів?

На тлі інших гравців ринку рішення Samsung зберегти 25 Вт трактується як повне фіаско. Практично всі ключові суперники у преміальному сегменті пропонують суттєво вищу швидкість дротової зарядки:

  • Xiaomi 17: 100 Вт
  • Vivo X300: 90 Вт
  • Oppo Find X9: 80 Вт
  • iPhone 17: 40 Вт

Поки китайські бренди дають змогу повністю зарядити смартфон за 20-30 хвилин, майбутній флагман від Samsung вимагатиме суттєво більше часу, що може стати вирішальним фактором під час вибору смартфона для багатьох покупців.

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