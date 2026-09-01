Samsung кидає виклик Apple: Galaxy Book 6 працює до 25 годин без зарядки

Samsung представила доступний 14-дюймовий Galaxy Book 6 на Windows 11, який складе конкуренцію бюджетному MacBook Neo від Apple. Лептоп отримав нову архітектуру Intel, тривалий час автономної роботи та інтеграцію з Galaxy AI.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Samsung Newsroom .

Ключові фішки

Головною особливістю Samsung Galaxy Book 6 стала енергоефективність.

Акумулятор ємністю 61,2 Вт·год забезпечує до 25 годин автономної роботи на одному заряді. Це суттєво перевищує заявлені 16 годин у головного конкурента - MacBook Neo.

Адаптер швидкої зарядки потужністю 45 Вт дозволяє поповнити батарею на 33 відсотки всього за 30 хвилин.

Ноутбук працює на базі нової лінійки процесорів Intel Core Series 3 (архітектура Wildcat Lake). Модель оснащена процесорами Intel Core 3 (базовий рівень, імовірно Core 3 304) та Intel Core 5 (середній рівень, імовірно Core 5 315).

Чипи оснащені нейронним процесором (NPU) з продуктивністю до 15 TOPS для обробки локальних ШІ-алгоритмів.

Користувачам будуть доступні версії з 8 ГБ або 16 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5X та накопичувачами PCIe об'ємом 256 ГБ, 512 ГБ або 1 ТБ.

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Дисплей та ергономіка корпусу

Galaxy Book 6 отримав 14-дюймовий LCD-дисплей із співвідношенням сторін 16:10 та роздільною здатністю WUXGA (1920x1200 пікселів).

Екран має матове антивідблискове покриття та пікову яскравість 350 ніт. Для порівняння, дисплей MacBook Neo має вищу щільність пікселів (2408x1506) та яскравість 500 ніт.

Пристрій виконано у тонкому симетричному корпусі завтовшки 15,7 мм, вага 1,35 кг. Модель виходить у двох кольорах: класичному сірому (Gray) та новому для серії фіолетово-сріблястому (Violet Silver).

На відміну від багатьох ультрабуків, новинка отримала розширений набір інтерфейсів без потреби використовувати перехідники:

2 порти USB Type-C;

1 порт USB Type-A;

відеовихід HDMI 1.4 (із підтримкою 4K при 30 Гц);

комбінований аудіороз'єм 3,5 мм.

Порти нового ноутбука (фото: Samsung)

Розумні функції та інтеграція в екосистему

Пристрій підтримує фірмовий набір функцій Galaxy AI, серед яких інструмент AI Select для швидкого пошуку інформації та вирізання об'єктів з фотографій, а також Note Assist для автоматичного створення короткого змісту нотаток.

Глибока інтеграція з пристроями серії Galaxy містить:

Quick Share та Storage Share для швидкої передачі та прямого доступу до файлів на смартфонах без попереднього копіювання.

та для швидкої передачі та прямого доступу до файлів на смартфонах без попереднього копіювання. Multi Control : дозволяє керувати смартфоном, планшетом і ноутбуком за допомогою однієї клавіатури та миші.

: дозволяє керувати смартфоном, планшетом і ноутбуком за допомогою однієї клавіатури та миші. Second Screen: перетворює планшет Galaxy Tab на додатковий монітор.

Стартова ціна Galaxy Book 6 у базі (8 ГБ ОЗП та 256 ГБ SSD) становить 799 доларів, що дещо вище за базову вартість MacBook Neo.