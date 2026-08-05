Samsung готує головне оновлення для Fold: екран стане майже без лінії згину

Samsung може позбутися одного з головних недоліків складаних смартфонів уже наступного року. Компанія тестує нову технологію дисплея, яка має зробити лінію згину на екрані практично непомітною.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ZDNet .

На відміну від актуального захисного скла UTG (Ultra-thin Glass), яке має однакову товщину по всій площі панелі, нова концепція пропонує вибіркове потоншення матеріалу.

Переваги технології CTG

Назва нової розробки CTG (Center-etched Thin Glass) означає "скло з вигравіюваним центром".

Розробка покликана розв'язати цю проблему за допомогою кількох інновацій:

Природний згин і захист від напруги: стоншена центральна секція дозволяє екрану згинатися більш природно - це мінімізує накопичене навантаження та уповільнює деформацію матеріалу з часом.

Легкість та жорсткість: збереження товстішого скла з боків дозволяє дисплею залишатися жорстким у розгорнутому стані, а також дає змогу інженерам створювати ще тонші та легші корпуси без шкоди для загальної міцності гаджета.

Спеціальні наповнювачі: для того, щоб користувачі не відчували пальцями переходу, Samsung Display розробляє спеціальні вирівнювальні наповнювачі. Вони забезпечують відчуття та вигляд єдиного суцільного скла.

Терміни впровадження

Вихід перших пристроїв із технологією CTG заплановано на 2027 рік (модельний ряд серії Galaxy Fold 9).

Джерела зазначають, що Samsung Display наразі вирішує технічні нюанси, зокрема, досягнення ідеально плоскої поверхні екрана у розгорнутому стані.

На початковому етапі компанія може застосувати нове скло лише в окремих модифікаціях серії, тому наразі невідомо, чи отримають оновлення одразу обидві моделі (Flip 9 та Fold 9).

Більше деталей щодо специфікацій виробництва очікується наприкінці четвертого кварталу 2026 року.

Конкуренція з Apple .

Квапливість Samsung зумовлена також загостренням конкуренції. З даними інсайдерів, компанія Apple активно готує до релізу власний складаний iPhone, у якому також будуть застосовані новітні технології мінімізації згину дисплея.

Замість звичайного вдосконалення шарнірно-петльового механізму Samsung планує відповісти конкуренту фундаментальним переосмисленням структури самого скла.