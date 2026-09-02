Новый флагман, старая проблема: Galaxy S27 может заряжаться как смартфон 2020 года

Samsung может снова оставить базовый Galaxy S27 без более быстрой зарядки. Будущий флагман будет иметь такую же мощность подзарядки, как Galaxy S20 шестилетней давности.

Об этом пишет РБК-Украина , ссылаясь на пост технического обозревателя Abhishek Yadav в X.

25 Вт в седьмом поколении подряд: что известно

В базе данных китайской организации 3C появилось устройство под номером модели SM-S9520, соответствующее базовому Galaxy S27. Согласно документации смартфон поддерживает проводную зарядку мощностью 10 Вт, 15 Вт и максимум 25 Вт.

Это свидетельствует о полном отсутствии прогресса в этом направлении уже в течение семи поколений подряд:

Базовый Galaxy S27 ограничится максимум 25 Вт, как и его предшественники.

Старшие версии (S27+ и S27 Ultra) сохранят пиковую мощность на уровне 45 Вт. Слухи о возможном увеличении скорости до 60 Вт не воплощены в реальность.

Состав линейки : в первом квартале 2027 года ожидается выход четырех моделей - S27, S27 Plus, S27 Pro и топового S27 Ultra.

S27 и S27+ являются sticking with same charging speeds again.



Подписание на 3C certifikation listing dated September 1, 2026:



- Galaxy S27 (SM-S9520): 25W

- Galaxy S27+ (SM-S9560): 45W



And this isn't new.

Samsung hakept vanilla S series at 25W от Galaxy S20… pic.twitter.com/ZHVx9XB7zK — Abhishek Yadav (@yabhishekhd) September 2, 2026

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Сокрушительное поражение на фоне главных конкурентов?

На фоне других игроков рынка решение Samsung сберечь 25 Вт трактуется как полное фиаско. Практически все ключевые соперники в премиальном сегменте предлагают существенно более высокую скорость проводной зарядки:

Xiaomi 17 :100 Вт

:100 Вт Vivo X300 : 90 Вт

: 90 Вт Oppo Find X9 : 80 Вт

: 80 Вт iPhone 17 : 40 Вт

Пока китайские бренды позволяют полностью зарядить смартфон за 20-30 минут, будущий флагман от Samsung потребует гораздо больше времени, что может стать решающим фактором при выборе смартфона для многих покупателей.