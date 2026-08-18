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Бюджетник і субфлагман: Samsung випадково розсекретила два нові смартфони

15:18 18.08.2026 Вт
2 хв
ОЗП приємно здивує користувачів
aimg Ольга Завада
Бюджетник і субфлагман: Samsung випадково розсекретила два нові смартфони Samsung засвітила майбутні смартфони (фото: Unsplash)
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Samsung розкрила одразу два нові смартфони до презентації. Galaxy A08 та S26 FE засвітилися в Google Play Console разом із характеристиками й офіційними рендерами.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Techout Look.

Характеристики та дизайн Galaxy A08 4G

Бюджетна модель Galaxy A08 4G з'явилася у базі під номером SM-A085F. Пристрій тестували з 8 гігабайтами оперативної пам'яті та свіжою ОС Android 17.

За продуктивність відповідає 8-ядерний процесор MediaTek MT6789V/CD. Чип містить 2 ядра Cortex-A76 з частотою до 2,2 гігагерца та 6 ядер Cortex-A55 з частотою до 2,0 гігагерца, а також графіку Mali-G57.

Бюджетник і субфлагман: Samsung випадково розсекретила два нові смартфони

Samsung готує потужний бюджетник (скриншот: The rechout Look)

Конфігурація відповідає чипсету MediaTek Helio G99, який використовувався у попереднику Galaxy A07 4G.

Дисплей смартфона має роздільну здатність 720 на 1600 пікселів і щільність 300 DPI. Рендер із бази даних демонструє екран із краплеподібним вирізом, подвійну основну камеру та білий колір корпусу.

Бюджетник і субфлагман: Samsung випадково розсекретила два нові смартфони

Galaxy A08 (скриншот: The rechout Look)

Параметри субфлагмана Galaxy S26 FE

Модель Galaxy S26 FE зазначена у списку під номером SM-S741U. Вона також отримала 8 гігабайт оперативної пам'яті та працює під управлінням Android 17.

"Серцем" пристрою став фірмовий чипсет Samsung s5e9955, який відповідає процесору Exynos 2500.

Його архітектура містить:

  • 1 ядро Cortex-X925 з частотою 3,4 гігагерца;
  • 2 ядра Cortex-A725 з частотою 2,9 гігагерца;
  • 5 ядер Cortex-A725 з частотою 2,35 гігагерца;
  • 2 ядра Cortex-A520 з частотою 1,85 гігагерца;
  • графічний прискорювач Samsung Xclipse 950.

Екран новинки пропонує роздільну здатність 1080 на 2340 пікселів та щільність 450 DPI.

Бюджетник і субфлагман: Samsung випадково розсекретила два нові смартфони

Galaxy S26 FE тягне на рівень субфлагмана (скриншот: The rechout Look)

Рендер демонструє світло-бірюзовий колір корпусу, а також потрійну камеру, вертикально розміщену в овальному блоці.

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