Бюджетник і субфлагман: Samsung випадково розсекретила два нові смартфони

Samsung розкрила одразу два нові смартфони до презентації. Galaxy A08 та S26 FE засвітилися в Google Play Console разом із характеристиками й офіційними рендерами.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Techout Look .

Характеристики та дизайн Galaxy A08 4G

Бюджетна модель Galaxy A08 4G з'явилася у базі під номером SM-A085F. Пристрій тестували з 8 гігабайтами оперативної пам'яті та свіжою ОС Android 17.

За продуктивність відповідає 8-ядерний процесор MediaTek MT6789V/CD. Чип містить 2 ядра Cortex-A76 з частотою до 2,2 гігагерца та 6 ядер Cortex-A55 з частотою до 2,0 гігагерца, а також графіку Mali-G57.

Samsung готує потужний бюджетник (скриншот: The rechout Look)

Конфігурація відповідає чипсету MediaTek Helio G99, який використовувався у попереднику Galaxy A07 4G.

Дисплей смартфона має роздільну здатність 720 на 1600 пікселів і щільність 300 DPI. Рендер із бази даних демонструє екран із краплеподібним вирізом, подвійну основну камеру та білий колір корпусу.

Galaxy A08 (скриншот: The rechout Look)

Параметри субфлагмана Galaxy S26 FE

Модель Galaxy S26 FE зазначена у списку під номером SM-S741U. Вона також отримала 8 гігабайт оперативної пам'яті та працює під управлінням Android 17.

"Серцем" пристрою став фірмовий чипсет Samsung s5e9955, який відповідає процесору Exynos 2500.

Його архітектура містить:

1 ядро Cortex-X925 з частотою 3,4 гігагерца;

з частотою 3,4 гігагерца; 2 ядра Cortex-A725 з частотою 2,9 гігагерца;

з частотою 2,9 гігагерца; 5 ядер Cortex-A725 з частотою 2,35 гігагерца;

з частотою 2,35 гігагерца; 2 ядра Cortex-A520 з частотою 1,85 гігагерца;

з частотою 1,85 гігагерца; графічний прискорювач Samsung Xclipse 950.

Екран новинки пропонує роздільну здатність 1080 на 2340 пікселів та щільність 450 DPI.

Galaxy S26 FE тягне на рівень субфлагмана (скриншот: The rechout Look)

Рендер демонструє світло-бірюзовий колір корпусу, а також потрійну камеру, вертикально розміщену в овальному блоці.