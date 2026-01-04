Новый дедлайн. РФ хочет снова "взять" Купянск, уже до февраля

Российским войскам поставили цель - снова "взять" город Купянск на Харьковщине. Новый дедлайн: до февраля 2026 года.

Об этом сообщил в комментарии РБК-Украина начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

На вопрос о том, есть ли в РФ план снова "взять" украинский город, он ответил: "Да, до февраля".

По его словам, россияне пытаются прорваться в город, но безуспешно.

"Севернее Купянска у них не получается прорваться, попытки инфильтрации срываются", - отметил он в комментарии.

По его словам, в районе левобережья сохраняется интенсивное давление со стороны россиян. Они пускали группы инфильтрации непосредственно в город, но те туда просто не проходят.

Трегубов добавил, что в городе остаются российские военные, по радиоперехватам фиксируют около 30 россиян. Они там в полном окружении.

Отметим, по сегодняшним вечерним данным Генерального штаба Украины, на Купянском направлении с начала суток враг трижды пытался идти вперед в районах Степной Новоселовки, Первомайского и в сторону Петропавловки.

Второе "освобождение" Купянска

В РФ уже несколько раз сообщали об оккупации города, когда украинские Силы обороны подтверждали свой контроль над Купянском.

По словам Трегубова, российские войска не способны прорваться к самому городу. Несмотря на фиксацию накопления сил и попытки продвижения, они безрезультатны.

Более того, еще в начале декабря ситуация в Купянске была действительно сложной, но Силы обороны Украины провели успешную контратаку, заблокировали не менее 200 военных РФ и освободили жилой массив Юбилейный. Во время операции, которую готовили с осени, россияне потеряли более тысячи солдат, а путь их подкрепления в город был перекрыт.

Президент Украины Владимир Зеленский тогда говорил, что российский генерал Сергей Кузовлев, который докладывал Владимиру Путину о "полном захвате" города Купянск на Харьковщине, исчез. Это произошло после того, как украинские силы провели в городе контратаку.

Впрочем, недавно он снова появился, ставя новые "дедлайны" захвата города.