Новий дедлайн для бронювання в "Дії": кому треба терміново оновити статус критичності

Українським підприємствам нагадали про важливий дедлайн щодо бронювання працівників у застосунку "Дія" та пояснили, кому необхідно оперативно оновити статус критичності.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби "Дія" у Facebook.
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Українцям розповіли про важливе оновлення для бізнесу при бронюванні в "Дії".
Йдеться про те, що бронювання працівників буде доступним лише до 1 вересня для тих підприємств, які:
"Щоб забронювати команду на довший термін, потрібно мати оновлене рішення", - наголосили в "Дії".
Для тих підприємств, які вже перепідтвердили статус критичності, додаткових дій здійснювати не потрібно.
Уточнюється, що за спрощеною процедурою - критичність діятиме до дати попереднього рішення.
За повним пакетом - відповідно до нового.
Підприємства з рішенням про критичність, які не пройшли оновлення, побачать відповідне сповіщення в "Дії" під час оформлення послуг:
У ньому буде зазначений актуальний строк дії бронювання.
"Оновіть рішення про критичність, щоб бронювати працівників на довший строк. Заощаджуємо ваш час та робимо державні послуги зручними", - підсумували у прес-службі "Дії".
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як Кабмін вирішив оновити критерії для надання підприємствам статусу критичності.
Крім того, ми пояснювали, на кого обмеження дедлайном 1 вересня не розповсюджується.
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