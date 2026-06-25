ua en ru
Чт, 25 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Зміни

Вимоги зросли в рази: в Україні запровадили нові умови для бронювання працівників

13:40 25.06.2026 Чт
3 хв
Деякі вимоги зросли у п'ять разів
aimg Олена Чупровська
Вимоги зросли в рази: в Україні запровадили нові умови для бронювання працівників Фото: які нові вимоги запровадив уряд (Віталій Носач, РБК-Україна)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Держава підняла планку для підприємств, які хочуть отримати статус критично важливих для економіки - а разом із ним і право на бронювання співробітників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на наказ Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України № 6954.

Що змінилося для аграріїв

Мінімальна площа оброблюваних угідь для агропідприємств зросла вдвічі - з 500 до 1000 га. Поріг річного доходу також подвоїли: раніше вистачало 20 млн грн, тепер потрібно 40 млн грн.

Водночас скасували два попередні підкритерії: сплата ПДФО від 324 тис. грн на квартал більше не зараховується, а отримати статус через володіння 90% капіталу інших критичних підприємств - теж більше не можна.

Натомість запровадили нову обов'язкову вимогу - копія податкового розрахунку з підтвердженням від контролюючого органу.

Лісові господарства - вимоги зросли в п'ять разів

Площа постійного користування землею для лісгоспів збільшилась із 500 до 2500 га. Альтернативний критерій за кількістю застрахованих працівників знизили з 15 до 10 осіб, але тепер до нього обов'язково додається фінансова умова - річний дохід від 10 млн грн. Раніше такої вимоги для лісового господарства не було.

З переліку профільних КВЕД у цій галузі прибрали мисливство, інжиніринг, геологію та окремі види освіти.

Нові зарплатні вимоги для загального переліку

Раніше таких критеріїв не існувало - тепер вони з'явились і є обов'язковими:

  • підприємства з понад 50 працівниками - середня зарплата не нижча за середню по країні за останній рік, помножену на коефіцієнт 2;
  • від 20 працівників - коефіцієнт 3;
  • постійні представництва нерезидентів - також коефіцієнт 3 (раніше був коефіцієнт 2).

Умови для міжобласного статусу

Для підприємств, які працюють у трьох і більше областях, запровадили дві обов'язкові умови: штат від 10 осіб та сплата податків і єдиного соціального внеску (крім митних) від 24 тис. грн по кожній із областей за останні три місяці.

Компанії, що виробляють техніку та обладнання українського виробництва, можуть отримати статус критично важливих - якщо їхня продукція включена до переліку Мінекономіки і частково компенсується з бюджету.

Що залишилось без змін

Ряд критеріїв не змінився. Критично важливими, як і раніше, вважаються підприємства, які:

  • мають державні гранти;
  • надають послуги Мінекономіки за договорами строком від 6 місяців;
  • перебувають у сфері управління міністерства або держава є їхнім єдиним засновником;
  • проводять експертизу нормативно-правових актів у сфері економіки чи ЗЕД;
  • є учасниками індустріального парку;
  • уклали інвестдоговори у сферах переробки, біогазу, добування та переробки корисних копалин.

Нагадаємо, раніше банкам закрили можливість бронювати працівників через лазівку, яку частина фінустанов використовувала для отримання статусу критично важливих.

Як повідомляло РБК-Україна, нові правила бронювання набули чинності раніше цього року. Тоді бізнес отримав оновлений порядок підтвердження статусу критично важливих підприємств.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Бронювання від мобілізації Мобілізація в Україні
Новини
В Єврокомісії оголосили про перший транш Україні з кредиту на 90 млрд євро
В Єврокомісії оголосили про перший транш Україні з кредиту на 90 млрд євро
Аналітика
Чи повернуться відключення світла влітку: інтерв'ю з головою "Укренерго"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Чи повернуться відключення світла влітку: інтерв'ю з головою "Укренерго"