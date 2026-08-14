Число українців із бронею просяде? Юрист дав прогноз на тлі нових критеріїв критичності
Кількість заброньованих від мобілізації працівників в Україні може тимчасово скоротитися на тлі впровадження нових критеріїв критичності підприємств.
Про це у коментарі РБК-Україна розповів юрист ЮК "Приходько та партнери" Микола Сіренко.
Головне:
- Бронь можуть скоротити: кількість заброньованих працівників може тимчасово зменшитися через нові критерії критичності підприємств.
- Прогноз юриста: у вересні-жовтні показник може впасти на 10-20%, а до кінця 2026 року - на 5-15%.
- Скільки заброньованих: у травні 2026 року бронь від мобілізації мали понад 1,3 млн працівників.
Оцінка ситуації
За наявними даними, у травні 2026 року кількість заброньованих працівників перевищувала 1,3 млн осіб. Останні кілька років цей показник коливається в межах 1,1-1,3 млн, що становить близько 12% від усіх працюючих громадян.
При цьому підприємства, які мають статус критично важливих, забезпечують понад 60% надходжень до державного бюджету.
У Кабміні раніше зазначали, що мета нових критеріїв критичності для підприємств - не автоматичне скорочення заброньованих, а виправлення прогалин, якими користувалися для уникнення призову.
Чи стане менше українців із бронею
Юрист Микола Сіренко дав наступний прогноз щодо зміни кількості заброньованих:
- Вересень-жовтень 2026 року: очікується тимчасове зниження показників на 10-20%. Це пов'язано насамперед з адміністративними затримками та оновленням документів, а не з позбавленням права на бронювання;
- До кінця 2026 року: загальна кількість заброньованих може скоротитися на 5-15%. Показник стабілізується на рівні 1,1-1,25 млн осіб, що відповідає нижній межі звичних системних параметрів.
Нагадаємо, цього літа в Україні переглянули критерії, за якими підприємствам надають статус критичності.
На цьому тлі статус критичності всіх підприємств переглядають. Чинні рішення про критичність підприємств діятимуть тільки до 1 вересня.