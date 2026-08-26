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Новый дедлайн для бронирования в "Дія": кому нужно срочно обновить статус критичности

14:02 26.08.2026 Ср
2 мин
Почему часть украинцев может остаться без брони?
aimg Ирина Костенко
О бронировании работников предприятиям нужно заботиться заранее (фото иллюстративный: Getty Images)

Украинским предприятиям напомнили о важном дедлайне по бронированию работников в приложении "Действие" и объяснили, кому необходимо оперативно обновить статус критичности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы "Действие" в Facebook.

Главное:

  • Важный дедлайн: предприятия, которые получили статус критичности до 2 июня 2026 и до сих пор его не обновили, могут бронировать работников только до 1 сентября.
  • Без дополнительных действий: те компании, которые уже переподтвердили свой статус, работают в обычном режиме (по упрощенной процедуре бронь действует до даты предыдущего решения, по полной - до нового).
  • Подсказка онлайн: если статус критичности еще не обновлен, во время подачи заявки в "Дія" появится специальное уведомление с актуальным сроком действия брони.
  • Условие долгосрочной брони: чтобы забронировать команду на более длительный срок, нужно обязательно получить обновленное решение о критичности.

Кто может бронировать работников до 1 сентября

Украинцам рассказали о важном обновлении для бизнеса при бронировании в "Дія".

Речь о том, что бронирование работников будет доступно только до 1 сентября для тех предприятий, которые:

  • получили статус критичности до 2 июня 2026 года;
  • до сих пор его не переподтвердили.

"Чтобы забронировать команду на более длительный срок, нужно иметь обновленное решение", - подчеркнули в "Дія".

Некоторым предприятиям необходимо оперативно обновить статус критичности (инфографика: facebook.com/diia.gov.ua)

Нужно ли что-то делать тем, кто обновил статус

Для тех предприятий, которые уже переподтвердили статус критичности, дополнительных действий совершать не нужно.

Уточняется, что по упрощенной процедуре - критичность будет действовать до даты предварительного решения.

По полному пакету - согласно новому.

Читайте также: Число украинцев с броней просядет? Юрист дал прогноз на фоне новых критериев критичности

Как понять, нужно ли обновление статуса

Предприятия с решением о критичности, не прошедшие обновление, увидят соответствующее оповещение в "Дія" во время оформления услуг:

  • "Бронирование работников";
  • "Продление бронирования работников".

В нем будет указан актуальный срок бронирования.

"Обновите решение о критичности, чтобы бронировать работников на более длительный срок. Экономим ваше время и делаем государственные услуги удобными", - подытожили в пресс-службе "Дія".

Напомним, ранее мы рассказывали, как Кабмин решил обновить критерии для предоставления предприятиям статуса критичности.

Кроме того, мы объясняли, на кого ограничение дедлайном 1 сентября не распространяется.

Читайте также, может ли предприятие забрать бронь у сотрудника (какие есть законные основания).

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