Новый дедлайн для бронирования в "Дія": кому нужно срочно обновить статус критичности

Главное: Важный дедлайн : предприятия, которые получили статус критичности до 2 июня 2026 и до сих пор его не обновили, могут бронировать работников только до 1 сентября.

: предприятия, которые получили статус критичности до 2 июня 2026 и до сих пор его не обновили, могут бронировать работников только до 1 сентября. Без дополнительных действий : те компании, которые уже переподтвердили свой статус, работают в обычном режиме (по упрощенной процедуре бронь действует до даты предыдущего решения, по полной - до нового).

: те компании, которые уже переподтвердили свой статус, работают в обычном режиме (по упрощенной процедуре бронь действует до даты предыдущего решения, по полной - до нового). Подсказка онлайн : если статус критичности еще не обновлен, во время подачи заявки в "Дія" появится специальное уведомление с актуальным сроком действия брони.

: если статус критичности еще не обновлен, во время подачи заявки в "Дія" появится специальное уведомление с актуальным сроком действия брони. Условие долгосрочной брони: чтобы забронировать команду на более длительный срок, нужно обязательно получить обновленное решение о критичности.

Кто может бронировать работников до 1 сентября

Украинцам рассказали о важном обновлении для бизнеса при бронировании в "Дія".

Речь о том, что бронирование работников будет доступно только до 1 сентября для тех предприятий, которые:

получили статус критичности до 2 июня 2026 года;

до сих пор его не переподтвердили.

"Чтобы забронировать команду на более длительный срок, нужно иметь обновленное решение", - подчеркнули в "Дія".

Некоторым предприятиям необходимо оперативно обновить статус критичности (инфографика: facebook.com/diia.gov.ua)

Нужно ли что-то делать тем, кто обновил статус

Для тех предприятий, которые уже переподтвердили статус критичности, дополнительных действий совершать не нужно.

Уточняется, что по упрощенной процедуре - критичность будет действовать до даты предварительного решения.

По полному пакету - согласно новому.

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Как понять, нужно ли обновление статуса

Предприятия с решением о критичности, не прошедшие обновление, увидят соответствующее оповещение в "Дія" во время оформления услуг:

"Бронирование работников";

"Продление бронирования работников".

В нем будет указан актуальный срок бронирования.

"Обновите решение о критичности, чтобы бронировать работников на более длительный срок. Экономим ваше время и делаем государственные услуги удобными", - подытожили в пресс-службе "Дія".