Новый дедлайн для бронирования в "Дія": кому нужно срочно обновить статус критичности

Украинским предприятиям напомнили о важном дедлайне по бронированию работников в приложении "Действие" и объяснили, кому необходимо оперативно обновить статус критичности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы "Действие" в Facebook.
Главное:
Украинцам рассказали о важном обновлении для бизнеса при бронировании в "Дія".
Речь о том, что бронирование работников будет доступно только до 1 сентября для тех предприятий, которые:
"Чтобы забронировать команду на более длительный срок, нужно иметь обновленное решение", - подчеркнули в "Дія".
Для тех предприятий, которые уже переподтвердили статус критичности, дополнительных действий совершать не нужно.
Уточняется, что по упрощенной процедуре - критичность будет действовать до даты предварительного решения.
По полному пакету - согласно новому.
Предприятия с решением о критичности, не прошедшие обновление, увидят соответствующее оповещение в "Дія" во время оформления услуг:
В нем будет указан актуальный срок бронирования.
"Обновите решение о критичности, чтобы бронировать работников на более длительный срок. Экономим ваше время и делаем государственные услуги удобными", - подытожили в пресс-службе "Дія".
Напомним, ранее мы рассказывали, как Кабмин решил обновить критерии для предоставления предприятиям статуса критичности.
Кроме того, мы объясняли, на кого ограничение дедлайном 1 сентября не распространяется.
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