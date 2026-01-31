Новий антициклон охопить Україну: де та як сьогодні зміниться погода
Сьогодні в останній день січня погода в Україні буде різною. Частину регіонів накриють морози, а там, де ще утримається плюсова температура, очікуються опади та сильний вітер.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням синоптика Наталку Діденко у Telegram.
Погода в Україні
За її словами, 31 січня на Луганщині, Донеччині, Запоріжжі та в Криму вдень очікується +1+5 градусів. Проте така тепла погода супроводжуватиметься дощем, мокрим снігом та штормовими поривами вітру.
"Тому це тепло не можна назвати аж таким комфортним", - зазначила Діденко.
Сьогодні з півночі на територію України зайде новий потужний антициклон, який поступово витіснить вологі повітряні маси та принесе мороз.
У більшості областей вдень очікується -6-10 градусів, а на півночі та заході -7-12 градусів. Вітер північно-східний, рвучкий, місцями зі штормовими поривами, що суттєво посилить відчуття холоду.
Сніг та мокрий сніг пройдуть у центрі країни (крім Вінниччини), на півдні та сході. На південному сході переважатимуть дощі. У західних та північних областях істотних опадів не прогнозують.
Погода у Києві
За прогнозом Діденко, січень у столиці завершиться холодною погодою із нічною температурою повітря -14 градусів. Вдень стовпчики термометрів у столиці покажуть -12.
За даними Укргідрометцентру, у Києві сьогодні без опадів, на дорогах ожеледиця
Вітер північно-східний, 7-12 м/с.
Що далі
Далі в Україні морози посилюватимуться - насувається друга хвиля холоду.
За словами Діденко, початок лютого буде дуже холодним, із нічною температурою повітря -20-28 градусів.
Про повернення морозі в кінці січня на початку лютого синоптики попереджали давно. 1-3 лютого в Україні очікується різке зниження температури. Уночі, окрім Закарпаття та півдня країни, стовпчики термометрів опустяться до мінус 20-27 градусів.
У Київській, Чернігівській, Житомирській, Рівненській, Сумській, Полтавській та Харківській областях, а також у Києві, вночі прогнозують мінус 20-25 градусів. Вдень температура становитиме мінус 15-22 градуси.
Місцями морози можуть сягати мінус 30 градусів, що відповідає III рівню небезпеки (червоний).
Через складні погодні умови в Україні вже почали запроваджувати обмеження руху для вантажівок. Зокрема, у Сумській області.
Поступове послаблення морозів слід очікувати 4-5 лютого, насамперед у західних і південно-західних регіонах України.