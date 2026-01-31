ua en ru
Новий антициклон охопить Україну: де та як сьогодні зміниться погода

Субота 31 січня 2026 07:00
Новий антициклон охопить Україну: де та як сьогодні зміниться погода Фото: синоптики дали прогноз погоди на 31 січня (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Сьогодні в останній день січня погода в Україні буде різною. Частину регіонів накриють морози, а там, де ще утримається плюсова температура, очікуються опади та сильний вітер.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням синоптика Наталку Діденко у Telegram.

Погода в Україні

За її словами, 31 січня на Луганщині, Донеччині, Запоріжжі та в Криму вдень очікується +1+5 градусів. Проте така тепла погода супроводжуватиметься дощем, мокрим снігом та штормовими поривами вітру.

"Тому це тепло не можна назвати аж таким комфортним", - зазначила Діденко.

Сьогодні з півночі на територію України зайде новий потужний антициклон, який поступово витіснить вологі повітряні маси та принесе мороз.

У більшості областей вдень очікується -6-10 градусів, а на півночі та заході -7-12 градусів. Вітер північно-східний, рвучкий, місцями зі штормовими поривами, що суттєво посилить відчуття холоду.

Сніг та мокрий сніг пройдуть у центрі країни (крім Вінниччини), на півдні та сході. На південному сході переважатимуть дощі. У західних та північних областях істотних опадів не прогнозують.

Погода у Києві

За прогнозом Діденко, січень у столиці завершиться холодною погодою із нічною температурою повітря -14 градусів. Вдень стовпчики термометрів у столиці покажуть -12.

За даними Укргідрометцентру, у Києві сьогодні без опадів, на дорогах ожеледиця
Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

Новий антициклон охопить Україну: де та як сьогодні зміниться погода

Що далі

Далі в Україні морози посилюватимуться - насувається друга хвиля холоду.

За словами Діденко, початок лютого буде дуже холодним, із нічною температурою повітря -20-28 градусів.

Про повернення морозі в кінці січня на початку лютого синоптики попереджали давно. 1-3 лютого в Україні очікується різке зниження температури. Уночі, окрім Закарпаття та півдня країни, стовпчики термометрів опустяться до мінус 20-27 градусів.

У Київській, Чернігівській, Житомирській, Рівненській, Сумській, Полтавській та Харківській областях, а також у Києві, вночі прогнозують мінус 20-25 градусів. Вдень температура становитиме мінус 15-22 градуси.

Місцями морози можуть сягати мінус 30 градусів, що відповідає III рівню небезпеки (червоний).

Через складні погодні умови в Україні вже почали запроваджувати обмеження руху для вантажівок. Зокрема, у Сумській області.

Поступове послаблення морозів слід очікувати 4-5 лютого, насамперед у західних і південно-західних регіонах України.

