Новий антициклон охопить Україну: де та як сьогодні зміниться погода

Сьогодні в останній день січня погода в Україні буде різною. Частину регіонів накриють морози, а там, де ще утримається плюсова температура, очікуються опади та сильний вітер.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням синоптика Наталку Діденко у Telegram .

Погода в Україні

За її словами, 31 січня на Луганщині, Донеччині, Запоріжжі та в Криму вдень очікується +1+5 градусів. Проте така тепла погода супроводжуватиметься дощем, мокрим снігом та штормовими поривами вітру.

"Тому це тепло не можна назвати аж таким комфортним", - зазначила Діденко.

Сьогодні з півночі на територію України зайде новий потужний антициклон, який поступово витіснить вологі повітряні маси та принесе мороз.

У більшості областей вдень очікується -6-10 градусів, а на півночі та заході -7-12 градусів. Вітер північно-східний, рвучкий, місцями зі штормовими поривами, що суттєво посилить відчуття холоду.

Сніг та мокрий сніг пройдуть у центрі країни (крім Вінниччини), на півдні та сході. На південному сході переважатимуть дощі. У західних та північних областях істотних опадів не прогнозують.

Погода у Києві

За прогнозом Діденко, січень у столиці завершиться холодною погодою із нічною температурою повітря -14 градусів. Вдень стовпчики термометрів у столиці покажуть -12.

За даними Укргідрометцентру, у Києві сьогодні без опадів, на дорогах ожеледиця

Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

Що далі

Далі в Україні морози посилюватимуться - насувається друга хвиля холоду.

За словами Діденко, початок лютого буде дуже холодним, із нічною температурою повітря -20-28 градусів.