Новый антициклон охватит Украину: где и как сегодня изменится погода

Суббота 31 января 2026 07:00
Новый антициклон охватит Украину: где и как сегодня изменится погода Фото: синоптики дали прогноз погоды на 31 января(Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Сегодня в последний день января погода в Украине будет разной. Часть регионов накроют морозы, а там, где еще удержится плюсовая температура, ожидаются осадки и сильный ветер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой синоптика Наталью Диденко в Telegram.

Погода в Украине

По ее словам, 31 января на Луганщине, Донетчине, Запорожье и в Крыму днем ожидается +1+5 градусов. Однако такая теплая погода будет сопровождаться дождем, мокрым снегом и штормовыми порывами ветра.

"Поэтому это тепло нельзя назвать таким уж комфортным", - отметила Диденко.

Сегодня с севера на территорию Украины зайдет новый мощный антициклон, который постепенно вытеснит влажные воздушные массы и принесет мороз.

В большинстве областей днем ожидается -6-10 градусов, а на севере и западе -7-12 градусов. Ветер северо-восточный, порывистый, местами со штормовыми порывами, что существенно усилит ощущение холода.

Снег и мокрый снег пройдут в центре страны (кроме Винницкой области), на юге и востоке. На юго-востоке будут преобладать дожди. В западных и северных областях существенных осадков не прогнозируют.

Погода в Киеве

По прогнозу Диденко, январь в столице завершится холодной погодой с ночной температурой воздуха -14 градусов. Днем столбики термометров в столице покажут -12.

По данным Укргидрометцентра, в Киеве сегодня без осадков, на дорогах гололедица
Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Новый антициклон охватит Украину: где и как сегодня изменится погода

Что дальше

Далее в Украине морозы будут усиливаться - надвигается вторая волна холода.

По словам Диденко, начало февраля будет очень холодным, с ночной температурой воздуха -20-28 градусов.

О возвращении морозе в конце января в начале февраля синоптики предупреждали давно. 1-3 февраля в Украине ожидается резкое снижение температуры. Ночью, кроме Закарпатья и юга страны, столбики термометров опустятся до минус 20-27 градусов.

В Киевской, Черниговской, Житомирской, Ровенской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях, а также в Киеве, ночью прогнозируют минус 20-25 градусов. Днем температура составит минус 15-22 градуса.

Местами морозы могут достигать минус 30 градусов, что соответствует III уровню опасности (красный).

Из-за сложных погодных условий в Украине уже начали вводить ограничения движения для грузовиков. В частности, в Сумской области.

Постепенное ослабление морозов следует ожидать 4-5 февраля, прежде всего в западных и юго-западных регионах Украины.

