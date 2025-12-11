ua en ru
Чт, 11 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Новый 20-й пакет санкций ЕС будет направлен на российскую "атомку", нефть и сталь, - СМИ

Евросоюз, Четверг 11 декабря 2025 13:40
UA EN RU
Новый 20-й пакет санкций ЕС будет направлен на российскую "атомку", нефть и сталь, - СМИ Иллюстративное фото: новые санкции ЕС затронут ряд отраслей промышленности РФ (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Новый, уже 20-й по счету пакет санкций Европейского Союза может быть направлен на атомную, сталелитейную, нефтяную и удобрительную промышленность России. Также под ударом снова окажется "теневой флот" РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на EU Observer.

Отмечается, что уже есть проект заявления стран Евросоюза на саммите, где членов блока призывают к "дальнейшим скоординированным действиям" в отношении так называемых "государств флага". Это государства, которые фактически предоставляют любым судам возможность ходить под их флагом, чем Россия активно пользовалась.

Ранее благодаря этому большое количество непригодных для плавания старых нефтяных танкеров работало в интересах России. Сейчас ЕС планирует принять меры против этих стран, чтобы заставить их отозвать разрешения на флаг.

Другие мишени новых санкций ЕС - это сталелитейная, удобрительная и атомная промышленность России. Эти категории частично или полностью выпали из внимания Евросоюза в плане введения ограничений.

Также послы стран ЕС согласовали изменения в 19-й пакет санкций, который уже действует. В документах, которые попали в распоряжение издания, речь идет о внесении в "черный список ЕС" 23 физических и юридических лиц - в том числе гражданина США - а также 42 нефтяных танкеров, которые помогают военным усилиям российского режима.

Отметим, ранее СМИ также сообщали, что послы Европейского Союза продолжают обсуждать новый пакет санкций против России. В рамках его подготовки в "черный список" уже добавили, в частности, более 40 танкеров "теневого флота".

В целом известно, что ЕС почти завершил согласование 20-го пакета санкций против России. Предполагается, что официально пакет будет принят в январе 2026 года, уже после новогодних праздников.

До этого, в октябре 2025 года, Европейский Союз официально одобрил новый - уже 19-й - пакет санкций против России. Ограничения направлены на сокращение доходов Кремля и предотвращение обхода санкций через третьи страны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Российская Федерация Санкции против России
Новости
Территории и ЗАЭС. Axios узнало детали ответа Украины на мирный план Трампа
Территории и ЗАЭС. Axios узнало детали ответа Украины на мирный план Трампа
Аналитика
Света будет больше? Смогут ли решения Кабмина смягчить графики отключений
Юрий Дощатов, Дмитрий Сидоров Света будет больше? Смогут ли решения Кабмина смягчить графики отключений