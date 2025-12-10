ua en ru
Посли ЄС погодили санкції проти понад 40 танкерів "тіньового флоту" Росії, - ЗМІ

Середа 10 грудня 2025 13:04
Фото: посли ЄС погодили санкції проти понад 40 танкерів "тіньового флоту" Росії (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Посли Європейського Союзу продовжують обговорювати новий пакет санкцій проти Росії. До списку вже додали, зокрема, понад 40 танкерів "тіньового флоту".

Як передає РБК-Україна, про це про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у соцмережі Х.

За його словами, сьогодні посли ЄС погодили запровадження санкції проти:

  • 9 осіб/фірм, які сприяють внесенню до чорного списку "тіньового флоту";
  • 43 танкерів "тіньового флоту" РФ;
  • 12 осіб та 2 організацій, які дестабілізують ситуацію в ЄС, зокрема офіцерів ГРУ, членів клубу "Валдай" та громадян США, Франції та Швейцарії, які працюють на Росію.

Санкції ЄС проти Росії

Нагадаємо, у жовтні Європейський Союз офіційно схвалив новий - вже 19-й - пакет санкцій проти Росії. Обмеження спрямовані на скорочення доходів Кремля і запобігання обходу санкцій через треті країни.

Окрім того, ЄС майже завершив узгодження 20-го пакету санкцій проти Росії, посилюючи тиск на Кремль та підтримуючи Україну.

Тим часом видання Politico повідомило, що Європейський Союз може ухвалити 20-й пакет санкцій проти Росії у січні. Обговорення розпочнеться після новорічних свят.

Один із європейських чиновників, якого цитує видання, заявив, що зараз це не є пріоритетом.

Джерела розповіли, що в підготовчих органах відбуваються неформальні дискусії щодо нового пакета санкцій, особливо щодо потенційних списків, але це "стандартна підготовча робота".

Водночас нещодавно стало відомо, що Європейська комісія може додати певну кількість танкерів "тіньового флоту" РФ в окремі санкційні списки, якщо не встигне ухвалити 20-й пакет санкцій до нового року.

