Євросоюз посилює тиск на Росію: 20-й пакет санкцій на фінальній стадії, - Вадефуль

ЄС майже завершив узгодження 20-го пакету санкцій проти Росії, посилюючи тиск на Кремль та підтримуючи Україну.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив міністр закордонних справ ФРН Йоганн Вадефуль перед початком засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ у Відні.

За його словами, Євросоюз продовжує підтримувати Україну та посилювати тиск на Росію.

"Шлях повернення Росії за стіл переговорів абсолютно зрозумілий. Він полягає в тому, щоб ми чітко стояли за Україну і продовжували її підтримувати. Ми вчора саме це продемонстрували в рамках зустрічі міністрів оборони НАТО - готовність надавати ще більші пакети допомоги. І той факт, що ми робимо заморожені російські активи доступними для використання, також це показує", - сказав Вадефуль.

Він додав, що Україну підтримує "велика сім’я країн в Європі та за її межами".

Також міністр підкреслив, що посилення санкційного тиску - це другий ключовий аспект політики ЄС щодо РФ.

"20-й пакет санкцій незабаром буде завершений", - наголосив Вадефуль.

За його словами, новий пакет має посилити економічний та політичний тиск на РФ та її союзників, з акцентом на енергетичний та фінансовий сектори.

Третій аспект, за словами німецького міністра, стосується готовності до діалогу.

"По-третє, готовність до діалогу - і Україна до нього готова. Росії за столом переговорів бракує. Але колись вона муситиме з’явитися за цим столом. Кожна війна колись закінчується. Ми дбаємо про те, щоб Україна завершила її з сильної переговорної позиції", - підкреслив він.

Раніше Єврокомісія повідомляла про наміри запровадити окремі санкційні списки щодо танкерів тіньового флоту, що може стати частиною нового пакету обмежувальних заходів.