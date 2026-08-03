Новая Magura ГУР впервые ударила по наземным целям РФ в Крыму (видео)
Главное управление разведки Украины провело еще одну успешную операцию против российских сил во временно оккупированном Крыму. Именно во время нее впервые продемонстрировала свою эффективность новая Magura.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ГУР.
В этот раз под удары бойцов "Group 13" на полуострове попали:
- российская машина управления из состава комплекса РЛС "Подлет";
- система распознавания "свой-чужой" - радиолокационный запросник (РЛС) "Пароль-4".
Очередную операцию успешно провели в конце июля 2026 года.
Стоит отметить, что спецназовцы ГУР применили новейшие морские платформы Magura, в том числе носители FPV-дронов.
Благодаря этому удалось успешно поразить наземные цели врага в Крыму.
"Отныне наши "Магуры" угрожают российским оккупантам и на суше - это кардинальный перевод борьбы в другую плоскость. В общем наши операции во время войны с российским агрессором подтверждают: захватчикам в Крыму не будет места ни в акватории, ни в небе над Черным морем, ни на крымской земле. Крым - это Украина", - прокомментировал успешную операцию командир "Group 13" с позывным "Тринадцатый".
К слову, за время полномасштабной войны бойцы "Group 13" уничтожили девять и повредили пять российских кораблей.
Более того, они уничтожили три вражеских вертолета и повредили еще один. Также под удары ГУРовцев попали два истребителя оккупантов из состава Черноморского флота РФ.
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