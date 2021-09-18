Новинки от Apple и историческая миссия SpaceX. Главное из мира технологий

iPhone 13, новые iPad и Apple Watch

Смартфоны линейки iPhone 13 получили более яркий дисплей, чем у предыдущего поколения, мощнейший процессор A15 Bionic, новые камеры и улучшенную автономность.

Цены на iPhone 13 mini в США стартуют от 699 долларов, на iPhone 13 - от 799 долларов, на iPhone 13 Pro - от 999 долларов, на iPhone 13 Pro Max - от 1099 долларов. При этом есть версия на 1 Тб памяти.

Фото: новый iPhone 13 (скрин видео ютуб Apple)

Новый базовый iPad (9 поколение) получил чип Apple A13 Bionic, улучшенные камеры и поддержку True Tone - изменение цветовой температуры экрана в соответствии с условиями освещения. Стоимость в США стартует от 329 долларов.

У версии іPad mini теперь дисплей с диагональю 8,3 дюйма, камера тоже значительно лучше - с поддержкой Center Stage (фокусируется на человеке, даже если держать гаджет под углом). Цена от 499 долларов.

Умные часы Apple Watch Series 7 оказались менее технологичными, чем предсказывали инсайдеры. По сути это то де предыдущее поколение с увеличенным и более ярким экраном, а также поддержкой новых функций. Цена от 399 долларов.

После презентации компания изъяла из продажи три популярные модели - iPhone Xr, 12 Pro и 12 Pro Max.

Xiaomi представила свой флагман

Xiaomi решила не отставать от американского конкурента и анонсировала свою новую линейку - Xiaomi 11T Pro, 11T и 11 Lite 5G NE.

Флагманский 11T Pro изготовлен из алюминия и стекла, оснащен чипом Snapdragon 888, 8 или 12 ГБ оперативной и 128 ГБ или 256 ГБ постоянной памяти. Он поддерживает супербыструю 120 Вт зарядку - его 5000 мАч батарея полностью заряжается за 17 минут. Стоимостью устройства от 649 до 749 евро.

Фото: Xiaomi представила линейку новых смартфонов (xiaomi.com)

Упрощенная версия Xiaomi 11T оснащена процессором Dimensity 1200 Ultra, быстрой зарядкой до 67 Вт, при которой ее продолжительность достигает 36 минут. Цена составит от 499 евро.

Среднебюджетный 11 Lite 5G NE получил чип Snapdragon 778G, 6,55-дюймовый AMOLED DotDisplay и тройную камеру. Цена на старте продаж от 396 евро.

Первые смарт-очки от китайского бренда

Xiaomi также готовит к выпуску свои первые умные очки - Smart Glasses. Новинка будет работать на базе 4-ядерного ARM-чипа размером с рисовое зерно. Очки оснащены двумя микрофонами, динамиками, 5-мегапиксельной камерой и световым индикатором.

Их можно будет использовать для звонков, навигации, работы переводчика текста и изображений в режиме реального времени. Пока неизвестно, когда ждать новинку на рынке, но вполне вероятно, что продукт не будет запущен за пределами Китая.

У Facebook нашли пользователей с привилегиями

Американское издание The Wall Street Journal выяснило, что Facebook предоставляет личные привилегии пользователям из секретного списка, которые могут нарушать правила социальной сети. В этот список вошли:

футболист Неймар;

бывший президент США Дональд Трамп;

сын бывшего президента США - Дональд Трамп-младший;

сенатор Элизабет Уоррен;

модель Санная Нэш;

основатель Facebook Марк Цукерберг.

Робопес от Boston Dynamics стал более независим от человека

Компания Boston Dynamics выпустила обновление для своего робопса Spot, которое позволит ему быть менее зависимым от человека во время выполнения задач. В частности, Spot научился динамично менять свои маршруты, если на пути есть препятствия.

Кроме того, робопес сможет следить за показателями измерительных приборов и изменением температуры воздуха. Также с помощью функции распознавания окружающей среды Spot научился делать фото.

Еще одна частная космическая компания

Соучредитель Apple Стив Возняк объявил о создании частной космической компании Privateer Space. Ее вторым соучредителем стал американский инженер и генеральный директор робототехнической компании Ripcord Алекс Филдинг.

Презентацию Privateer Space провели на технологической выставке AMOS Tech 2021. Она будет работать над тем, чтобы космос стал доступным для всех людей.

SpaceX запустила в космос первую миссию с гражданским экипажем

Американская SpaceX запустила миссию Inspiration 4, в рамках которой в космос отправилась полностью гражданская миссия. Астронавты будут находиться на околоземной орбите в течение трех дней, а затем вернутся на Землю.