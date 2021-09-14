Новые iPad и умные часы: что еще показали на презентации Apple

На сегодняшней презентации Apple, помимо iPhone 13, показали обновленную линейку планшетов iPad, а также смарт-часы Watch Series 7. Традиционно новые гаджеты оказались более мощными и функциональными, чем предыдущее поколение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на презентацию.

Новый базовый iPad (9 поколение)

iPad 2021 года получил более мощный чип - Apple A13 Bionic, который работает на 20% быстрее, чем прошлая модель. Также в планшете улучшили камеры и внедрили поддержку True Tone - изменение цветовой температуры экрана в соответствии с условиями освещения.

Стоимость в США стартует от 329 долларов.

Фото: новый iPad (скрин видео ютуб Apple)

Обновление iPad mini

У мини-версии іPad теперь дисплей с диагональю 8,3 дюйма, его яркость достигает 500 нит. Камера тоже значительно лучше - в iPad mini установлена 12-мегапиксельная задняя камера с автофокусом, фронталка тоже 12-мегапиксельная и, как обычный iPad, имеет поддержку Center Stage (фокусируется на человеке, даже если держать гаджет под углом).

Цена от 499 долларов.

Фото: новый iPad mini (скрин видео ютуб Apple)

Apple Watch Series 7

Экран в новых умных часах от Apple будет больше за счет тонких рамок, которые уменьшили на 40%. То есть, габариты корпуса удалось оставить прежними. Сам экран стал на 70% ярче.

Цена от 399 долларов, но в продаже останутся более дешевые Series 3 и Series 6.

Фото: новые Apple Watch (скрин видео ютуб Apple)