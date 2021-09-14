Соучредитель Apple Возняк объявил о создании космической компании
Соучредитель Apple Стив Возняк объявил о создании частной космической компании Privateer Space. Он отметил, что его компания не будет похожа на другие.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter Возняка.
"Создается непохожая на другие частная космическая компания Privateer Space", - написал Возняк.
Также соучредителем Privateer Space стал американский инженер и генеральный директор робототехнической компании Ripcord Алекс Филдинг.
Возняк опубликовал видео, в котором говорится, что компания "будет работать над тем, чтобы космос стал безопасным и доступным для всего человечества".
Презентацию Privateer Space проведут на технологической выставке AMOS Tech 2021, которая пройдет 14-17 сентября.
A Private space company is starting up, unlike the others. https://t.co/6s8J32mjuF— Steve Wozniak (@stevewoz) September 13, 2021