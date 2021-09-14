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Соучредитель Apple Возняк объявил о создании космической компании

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США, Вторник 14 сентября 2021 09:20
Соучредитель Apple Возняк объявил о создании космической компании Фото: сооснователь Apple Стив Возняк (Getty Images)
Автор: Тиберий Юрик

Соучредитель Apple Стив Возняк объявил о создании частной космической компании Privateer Space. Он отметил, что его компания не будет похожа на другие.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter Возняка.

"Создается непохожая на другие частная космическая компания Privateer Space", - написал Возняк.

Также соучредителем Privateer Space стал американский инженер и генеральный директор робототехнической компании Ripcord Алекс Филдинг.

Возняк опубликовал видео, в котором говорится, что компания "будет работать над тем, чтобы космос стал безопасным и доступным для всего человечества".

Презентацию Privateer Space проведут на технологической выставке AMOS Tech 2021, которая пройдет 14-17 сентября.

Напомним, что компания SpaceX сообщила, что запуск гражданского экипажа в космос запланирован на 15 сентября.

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