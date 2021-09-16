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Уменьшит зависимость от человека: Boston Dynamics выпустила обновление для робопса

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США, Четверг 16 сентября 2021 16:45
Уменьшит зависимость от человека: Boston Dynamics выпустила обновление для робопса Фото: Boston Dynamics обновила Spot (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Компания Boston Dynamics выпустила обновление 3.0 для своего робопса Spot. Это обновление позволит роботу быть менее зависимым от человека во время выполнения задач.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Engadget.

Инженеры Boston Dynamics научили робопса динамично менять свои маршруты, если на пути будут появляться препятствия. Также благодаря обновлению Spot сможет выполнять миссии без помощи людей.

Робот теперь будет помогать людям следить за показателями измерительных приборов и изменениями температуры воздуха во время выполнения миссий. Spot будет с помощью функции распознавания окружающей среды делать фотографии, а люди в реальном времени смогут их просматривать и проверять зафиксированные изменения.

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