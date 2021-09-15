Facebook имеет "секретный список" пользователей, которым разрешено нарушать правила, - WSJ

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal .

WSJ начало расследование после того, как некоторые из сотрудников компании предоставили ему внутренние документы Facebook.

Оказалось, что в "тайный список" социальной сети входят:

футболист Неймар да Силва;

бывший президент США Дональд Трамп;

сын бывшего президента США - Дональд Трамп-младший;

сенатор Элизабет Уоррен;

модель Санная Нэш;

основатель компании Марк Цукерберг.

Светские звезды также защищены компанией, в то время, когда другим миллиардам пользователей приходится соблюдать правила.

Отмечается, что программа действовала в течение нескольких лет, еще до того, как Дональду Трампу запретили доступ к платформе после подстрекательства к беспорядкам у Капитолия во время которых погибли пять человек.