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Facebook имеет "секретный список" пользователей, которым разрешено нарушать правила, - WSJ

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США , Среда 15 сентября 2021 15:11
Facebook имеет "секретный список" пользователей, которым разрешено нарушать правила, - WSJ Фото: Facebook имеет список пользователей, которым разрешено нарушать правила компании (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Компания Facebook предоставляет личные привилегии некоторым из пользователей. Участникам "тайного списка" разрешено нарушать правила социальной сети.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

WSJ начало расследование после того, как некоторые из сотрудников компании предоставили ему внутренние документы Facebook.

Оказалось, что в "тайный список" социальной сети входят:

  • футболист Неймар да Силва;
  • бывший президент США Дональд Трамп;
  • сын бывшего президента США - Дональд Трамп-младший;
  • сенатор Элизабет Уоррен;
  • модель Санная Нэш;
  • основатель компании Марк Цукерберг.

Светские звезды также защищены компанией, в то время, когда другим миллиардам пользователей приходится соблюдать правила.

Отмечается, что программа действовала в течение нескольких лет, еще до того, как Дональду Трампу запретили доступ к платформе после подстрекательства к беспорядкам у Капитолия во время которых погибли пять человек.

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