Facebook имеет "секретный список" пользователей, которым разрешено нарушать правила, - WSJ
Фото: Facebook имеет список пользователей, которым разрешено нарушать правила компании (Виталий Носач, РБК-Украина)
Компания Facebook предоставляет личные привилегии некоторым из пользователей. Участникам "тайного списка" разрешено нарушать правила социальной сети.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.
WSJ начало расследование после того, как некоторые из сотрудников компании предоставили ему внутренние документы Facebook.
Оказалось, что в "тайный список" социальной сети входят:
- футболист Неймар да Силва;
- бывший президент США Дональд Трамп;
- сын бывшего президента США - Дональд Трамп-младший;
- сенатор Элизабет Уоррен;
- модель Санная Нэш;
- основатель компании Марк Цукерберг.
Светские звезды также защищены компанией, в то время, когда другим миллиардам пользователей приходится соблюдать правила.
Отмечается, что программа действовала в течение нескольких лет, еще до того, как Дональду Трампу запретили доступ к платформе после подстрекательства к беспорядкам у Капитолия во время которых погибли пять человек.