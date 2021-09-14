ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Xiaomi анонсировала смарт-очки с навигацией и телесуфлером

Новина українською →
Вторник 14 сентября 2021 14:26
Xiaomi анонсировала смарт-очки с навигацией и телесуфлером Фото: Xiaomi анонсировала смарт-очки с навигацией и телесуфлером (weibo.com)
Автор: Валерия Полищук

Компания Xiaomi подготовила к выпуску свои первые умные очки - Smart Glasses. Это первые серийные смарт-очки в линейке китайского бренда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на xda-developers.

Для формирования изображения в новинке использована технология MicroLED, которая позволила интегрировать необходимые компоненты в дужку очков. Там же размещен четырехъядерный ARM-чип, размер которого - 2,4х2,02 мм - сопоставим с рисовым зерном.

Кроме того, умные очки Xiaomi оснащены двумя микрофонами с формированием луча, динамиками, 5-мегапиксельной камерой, световым индикатором, предупреждающим других, когда камера используется.

При этом Xiaomi позволяет использовать очки для совершения голосовых вызовов, отображения навигации, а также работает в качестве переводчика текста и изображений в реальном времени.

Для перевода используется встроенная 5-Мп камера, микрофон и переводческий алгоритм, способный преобразовывать звук в текст и переводить его.

Однако компания не сообщила, когда ожидать новинку на рынке, но вполне вероятно, что продукт не будет запущен за пределами Китая.

Читайте РБК-Украина в Google News
Xiaomi
NEWS
Презентация Apple: где и когда смотреть
Презентация Apple: где и когда смотреть
DAILY
Денис Малюська: Я уделил время, чтобы изучить, как пишется заявление об отставке
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Денис Малюська: Я уделил время, чтобы изучить, как пишется заявление об отставке