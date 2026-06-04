Новим прем'єр-міністром Румунії став уродженець України

У Румунії призначили нового прем'єр-міністра. Він сформує технократичний кабінет міністрів для подолання політичної кризи та збереження фінансової стабільності країни.
Про це заявив президент Румунії Нікушор Дан, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Digi24.
За інформацією видання, новим очільником уряду став депутат Європарламенту та колишній радник президента Еуджен Томак.
Кандидатуру було висунуто майже через місяць після відставки попереднього кабінету міністрів під керівництвом Іліє Болояна через напруженість всередині керівної коаліції.
Президент Нікушор Дан зазначив, що головними завданнями нового прем'єра стануть збереження прозахідного курсу Румунії, забезпечення фінансової стабільності, завершення програм фінансування PNRR до кінця серпня, а також боротьба з корупцією та цифровізація.
Сам Томак підкреслив, що не створюватиме політизований кабінет, а натомість запропонує парламенту команду фахівців.
"Ми будемо дотримуватися окресленого напрямку приналежності до європейської родини, зміцнення Стратегічного партнерства зі США, наших трансатлантичних відносин загалом, причому наша роль у НАТО є пріоритетом", - наголосив новопризначений прем’єр-міністр.
Він також додав, що безпека країни залишається фундаментальним обов'язком, особливо в умовах, коли "на кордоні війна, і ми бачимо її наслідки".
Тепер Томак має 10 днів на формування кабінету та отримання вотуму довіри у парламенті.
Призначений прем'єр-міністр має понад 20 років політичного досвіду на національному та європейському рівнях.
Еуджен Томак народився 28 червня 1981 року в селі Бабеле Ізмаїльського району (територія сучасної України) в родині бессарабських румунів. До Румунії переїхав на початку 2000-х років.
У 2006 році став радником в Адміністрації президента Траяна Бесеску, займався питаннями діаспори. Був державним секретарем, обирався депутатом парламенту Румунії, а з 2019 року обіймає посаду депутата Європарламенту.
Нагадаємо, наприкінці травня Румунія вдалася до радикальних дипломатичних кроків через інциденти з російськими БПЛА. Після того як російський безпілотник типу "Герань-2" врізався в житлову багатоповерхівку в місті Галац і поранив двох цивільних, Бухарест оголосив про найжорсткішу відповідь на удар дрона РФ.
Тоді рішенням Вищої ради національної оборони було повністю закрите російське консульство в Констанці, а самого консула оголосили персоною нон ґрата.
Згодом президент Румунії Нікушор Дан уточнив, що за останні два роки румунська сторона зафіксувала вже десятки небезпечних епізодів за участю безпілотників РФ. У зв'язку з цим лідер країни пригрозив РФ наслідками за шкоду румунам під час атак на українські порти та висунув вимогу надати Бухаресту гарантії безпеки.
Крім безпекових викликів, країна наразі перебуває у стані внутрішньої політичної кризи. На початку травня румунський парламент висловив вотум недовіри чинному кабінету міністрів.
Внаслідок цього у Румунії відправили у відставку проєвропейський уряд Боложана, а сам Іліє Боложан залишився виконувати обов'язки прем'єра з обмеженими повноваженнями до призначення нового голови уряду.